Kastamonu’da deprem Kastamonu’nun Tosya ilçesine Ekincik Bölgesinde 5.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine Ekincik Bölgesinde 5.1 kilometre derinlikte 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Merkezi’nin internet sitesindeki son deprem verilerinde, Tosya ilçesinin Ekincik Bölgesinde saat 14.32’de zeminden 5.1 kilometre derinlikte (ilksel) 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.