Kastamonu’da deprem
Kastamonu’nun Tosya ilçesine Ekincik Bölgesinde 5.21 Şubat 2019 Perşembe 16:12
Kastamonu’nun Tosya ilçesine Ekincik Bölgesinde 5.1 kilometre derinlikte 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Merkezi’nin internet sitesindeki son deprem verilerinde, Tosya ilçesinin Ekincik Bölgesinde saat 14.32’de zeminden 5.1 kilometre derinlikte (ilksel) 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
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