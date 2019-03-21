Kastamonu’da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Mevkii Balçıkhisar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında Aziz Tanrıkulu ve Dursun Çobanoğlu’na ait iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.