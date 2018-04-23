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Kastamonu'da çıkan yangında evler alev alev yandı

Kastamonu'da meydana gelen yangında iki ev ile odunluk tamamen yandı, iki evde ise hasar oluştu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:41
Kastamonu'da çıkan yangında evler alev alev yandı

Kastamonu Hisarardı Mahallesinde Hakkı Köse'ye ait olduğu belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi.

Yangın nedeniyle iki ev ile bir odunluk tamamen yanarken, iki evde ise maddi hasar oluştu.

Tarihi konakların da bulunduğu sokakta, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:41
  1. Kastamonu
  2. Yangın

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