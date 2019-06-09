Kastamonu’da bayramdan dönen aile kaza yaptı: 2 çocuk öldü, 3 yaralı

9 günlük bayram tatili sonrasında Samsun’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil, Kastamonu’da bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçe merkezine 5 kilometre kala Samsun’dan İstanbul istikametine Ramazan Bayramı’ndan döndüğü öğrenilen Hakan Yılmaz idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhalarına ardından ise istinat duvarına çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü Hakan Yılmaz (42), eşi Leyla Yılmaz (43), çocukları İrem Nur Yılmaz (16), Sait Yılmaz (13) ile Zeynep Zeren Yılmaz (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambülans ekibi sevk edildi.

Kaza sonrasında otomobilden fırlayan 16 yaşındaki İrem Nur Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hakan Yılmaz (42), eşi Leyla Yılmaz (43), çocukları Kerem Sait Yılmaz (13) ile Zeynep Zeren Yılmaz (6) ise Araç Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç Devlet Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki Kerem Sait Yılmaz ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor