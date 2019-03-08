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Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü törenle kutlandı

Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

08 Mart 2019 Cuma 13:02
Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü törenle kutlandı

Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Dünya Kadınlar Günü, Kastamonu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda ilde faaliyet gösteren kadın dernekleri tarafından ilk olarak Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Kastamonu Belediyesi tarafından açılan Hüma Hatun Konağında eğitim gören kadınlara katılım belgesi verildi. Törende Belediye Başkan Adayları, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladılar. Hüma Hatun Konağındaki programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Kastamonu kadınının bunu fazlasıyla başaracağına inanıyorum çünkü Kastamonu tarihi bunun en büyük ispatıdır, en canlı şahididir diye düşünüyorum. Örneğin KPSS sınavlarında kadınlarımız erkeklere göre daha başarılı sebebi nedir çünkü oturup ders çalışıyorlar ve başarıyorlar. Bu iş çalışmakla mücadele ile olan bir konu ben aynı mücadelenin aynı başarının evlendikten sonra da geleceğine inanıyorum” dedi.



“Tabi ki hanımlarımızın iş gücüne katılması bizim için çok önemli”


Daha sonra söz alarak kadınların ekonomide yer alması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, “Burada olduğu gibi önümüzde ki günlerde de geliştirme atölyesini birlikte açacağız. Hanımlarımızın iş gücüne katılması bizim için çok önemli. Özellikle öğleden sonra birlikte açılışını yapacağımız Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifini de Kastamonu’da ciddi faaliyetlerde bulunacak şu anda da yüzün üzerinde üyesi olduğunu biliyorum. Orada da yapacağımız projeler arasında kadınlarımızın üretime girmeleri ve yaptıkları ürünleri Kastamonu fuarlarında bir de sen üret projesiyle ülke çapına yaymak istiyoruz” diye konuştu.



“Kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek zorundayız”


Çelenklerin konulmasından sonra konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Kastamonu Şube Başkanı Latife Ergün, “Bizler; Her yönden güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak; Kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek zorundayız. Biliyoruz ki; kadınlarımızın sosyal, toplumsal ve ekonomik hayata daha fazla katılması, daha aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın yegane koşuludur. Bu vesile ile vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin annelerinin bu anlamlı gününü kutluyor, 162 yıl önce verdikleri emek mücadelesi ile günümüze ışık tutan kahraman kadın işçileri kurtuluş savaşında kahramanca mücadele veren, cepheye mermi taşıyan kadınlarımızı Şerife Bacıları, Kara Fatmaları, Nene Hatunları ve nicelerini şükranla anıyoruz. Elde ettikleri hakları sonuna kadar koruyup kollayacağı inancıyla toplumun yarısını oluşturan diğer yarısını da doğurup yetiştiren tüm Kadınlarımız Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Gerçekleştirilen programların ardından kadınlar gül dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:02
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