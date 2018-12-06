Kastamonu'da "5 kişilik ailenin katli" davası sanıkları hakim karşısında

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da geçen yıl hırsızlık amacıyla evlerine girdikleri 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra yaktıkları iddia edilen 3 sanık ile olayla ilgisi bulunduğu belirtilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, canavarca ve eziyet çektirerek öldürme, kasten yangın çıkarma" suçlarından tutuklu yargılanan Ali Şahin Çankırı'dan, damatlarından Ersan Kaş Çorum'dan, Erkan Kaş ise Karabük'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ali Şahin'in diğer damadı olan ve evinde ruhsatsız tabanca bulunan tutuksuz sanık Hüseyin D. de duruşmada hazır bulundu.



Erkan Kaş, savunmasında, Fazıl Çataloğlu ile olaydan birkaç gün önce şehir merkezinde karşılaştığını söyledi.

Çataloğlu'nun hayvanlarını satışa çıkardığını öğrendiğini belirten Kaş, "Ben de 'akşam bakmaya geleyim' dedim. Salı günü gelmemi söyledi. Bu konuşmadan sonra ayrıldık." dedi.

Salı akşamı Fazıl Çataloğlu'nun köyüne gittiğini anlatan Kaş, şöyle devam etti:

"Kardeşim Ersan ile saat 21.00 sularında köye gittik. Kamyonu yukarıda bıraktık. Ersan kamyonda otururken ben Fazıl ağabeyin yanına gittim. Yanında bir erkek ve kadın vardı. Koyunları traktöre yüklüyorlardı. 4 büyükbaşı pazarlık ederek 17 bin liraya aldım. Paranın 2 bin lirasını Fazıl ağabeye verdik. Geri kalan bölümünü de hayvanları satıp verecektik. O sırada bir kamyonet geldi. Fazıl ağabey kamyonettekilerle konuştuktan sonra tekrar yanıma geldi. Biz aldığımız 4 hayvanı kamyona yükleyip oradan ayrıldık."

Aldıkları hayvanları pazarda sattıklarını öne süren Kaş, "Biz orada ne kimseyi öldürdük ne de yangın çıkardık. Hayvanları pazara getirip Murat isimli birine sattık. Kayınpederim bizimle gelmedi. O hiç yanımızda yoktu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti başkanının, "Yoldaki kayıtlarda oraya gidişinizle dönüşünüz arasında uzun zaman aralığı var. Şehre sabaha karşı, saat 05.00 sularında girmişsiniz. O saate kadar ne yaptınız?" şeklindeki sorusu üzerine Kaş, "Hayvanların 2'si kaçtığı için onları yakalamaya çalıştık. O yüzden oyalandık. Köyden geç çıkmamızın sebebi bu." ifadelerini kullandı.

Heyet başkanının, "Şimdi yapmadığınızı söylüyorsunuz. O zaman jandarma ve savcılıktaki eski ifadelerinizde suçu neden kabul ettiniz?" sorusu üzerine Erkan Kaş, "Önceki ifadeleri baskı altında verdik. Korktuğumuz için kabul ettik. Olayda kullanıldığı iddia edilen tabancayı köyden dışarı hiç çıkarmadım. Olay günü de yanımda değildi." diye konuştu.

Kaş, Fazıl Çataloğlu'na ait olan ve babasının evinde bulunan keçiyi ise başka birinden satın alıp babasına bıraktığını kaydetti.

Ersan Kaş ise olay günü işten çıktıktan sonra evine gittiğini söyledi.

Olay tarihinde 45 günlük evli olduğunu belirten Kaş, ağabeyinin kendisini arayıp, "Bir hayvan var, almaya gidelim mi?' dediğini öne sürdü.

Kendisinin de gitmeyi kabul ettiğini söyleyen Kaş, "Eşim hayvan işlerine kızdığı için, 'Define konusu var, ben gidiyorum.' deyip evden çıktım. Köydeyken kamyonun yanında bekledim. Ben köyün içine girmedim. Rahatsızdım, kamyonun içinde yatıyordum. Ağabeyim gitti, hayvanları getirdi." dedi.

Ağabeyinin ehliyeti olmadığını kendisinin bu yüzden gittiğini kaydeden Kaş, "Kamyonu ben kullanıyordum. Arkamızda traktör yoktu. Eğer olsaydı ışıklarını görürdüm." diye konuştu.

Ali Şahin de eski ifadelerini baskı altında verdiğini ileri sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Olay günü evinde ailesiyle olduğunu iddia eden Şahin, "Baskı altında şuurumu kaybettim. Ne söylediğimi hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Hüseyin D. ise Ali Şahin'in önceki ifadelerinde, olayın ardından yaptıklarını kendisine anlattığını söylediğini dile getirerek, "Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Sadece jandarma ilgim olabilir düşüncesiyle evimde arama yaptı. Daha önce aldığım ruhsatsız silahı buldu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Ocak 2019'a erteledi.



- Olay



Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde, Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evler 29 Kasım 2017'de yanmış, Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



Aileye ait 28 küçükbaş hayvanın telef olduğunun belirlenmesi ve 20 küçükbaş hayvanın da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunması üzerine soruşturma derinleştirilmiş, olayla ilgili Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile Ali Şahin tutuklanmıştı.



Savcılık açıklamasında, hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen zanlıların, direnmeye kalkan aileyi tabanca ve tüfekle öldürdüğü, cesetleri de yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtilmişti.



Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen Çataloğlu ailesinin cenazeleri, 9 Mayıs'ta tek tabutta taşınarak ahşap bir kutu içinde tek mezarda toprağa verilmişti.



Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile Ali Şahin hakkında, "5 kişiyi canavarca hisle öldürdükleri" iddiasıyla hazırlanan ve beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen iddianame, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



