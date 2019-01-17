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Kastamonu'da 4 ilçede eğitime kar engeli

17 Ocak 2019 Perşembe 09:10
Kastamonu'da 4 ilçede eğitime kar engeli

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Daday, Ağlı ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullar ile Devrekani ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.




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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:10
  1. eğitim
  2. kar yağışı
  3. Kastamonu
  4. okullar tatil

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