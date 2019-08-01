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Kastamonu'da "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı

Zorlu kanyon geçişlerinin yapılacağı festival 4 gün sürecek

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:35
Kastamonu'da "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "3'üncü Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik yapılacak.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, böyle bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçenin önemli kanyonlara sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Kanyoncular, doğaseverler bugün burada olacak. Yaklaşık 500 kadar kanyon sporcusu ve doğaseveri burada ağırlayacağız. Dünyanın 2'nci büyük kanyonu Valla Kanyonu ilçemizde. Yer yer yüksekliği 1100 metreyi, uzunluğu 12 kilometreyi bulan Valla Kanyonu sporcular tarafından geçilecek. Aynı zamanda ilçemizdeki Horma Kanyonu'ndan da geçişler yapılacak." dedi.

Kanyon geçişleri dışında da etkinlikler olacağını da aktaran Şenol Yaşar, "İlçemizde çok önemli mağaralar var, bu mağaralar gezilecek. Bunun dışında doğa gezileri yapılacak." diye konuştu.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan ise kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

Çok güzel bir festival olacağına inandığını vurgulayan Kuvan, "Kanyon sporlarını duyurmak amacıyla bir faaliyet sonunda başlattığımız festivalin 3'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ilgi oldukça fazla. Bizim için de gurur kaynağı oldu. Ülkemiz açısından iç turizme katkı sağlayacak bir gurur kaynağı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Meral Kuvan, dernek olarak her yıl çok sayıda kişiye kanyon eğitimi verdiklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:35
  1. festival
  2. Kanyon
  3. Kastamonu

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