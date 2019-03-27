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Kastamonu'da 291 bin 931 seçmen oy kullanacak

Kentte 291 bin 931 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için bin 663 sandıkta oy kullanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 17:14
Kastamonu'da 291 bin 931 seçmen oy kullanacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 291 bin 931seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Bin 663 sandığın kurulacağı Kastamonu'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Kastamonulular, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 13 bin 988 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kastamonu'da 291 bin 931 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kastamonu'da, 2014'te yapılan yerel seçimlere göre bu seçimde seçmen sayısı da kurulacak sandık sayısı da arttı.

Seçmen sayısı 13 bin 988 artan kentte bir önceki seçimde bin 651 olan sandık sayısı da bin 663'e yükseldi.

- En fazla seçmen merkezde

Kastamonu'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı yer ise merkez. 101 bin 667 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 423 sandık kurulacak.

Kastamonu merkezden sonra ikinci sırada 141 sandık ve 32 bin 136 seçmen ile Tosya, üçüncü sırada da 173 sandık ve 31 bin 202 seçmenle Taşköprü geliyor.

En az sandık 22 sandıkla Abana'da, 2 bin 768 seçmen sayısı ile en az seçmen de Ağlı'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Abana 22 3 bin 416

Ağlı 252 bin 768

Araç139 15 bin 285

Azdavay 576 bin 358

Bozkurt508 bin 089

Cide 107 20 bin 064

Çatalzeytin 485 bin 866

Daday 707 bin 130

Devrekani70 11 bin 320

Doğanyurt294 bin 740

Hanönü273 bin 466

İhsangazi 354 bin 298

İnebolu107 16 bin 030

Kastamonu merkez423101 bin 667

Küre 454 bin 708

Pınarbaşı 365 bin 712

Seydiler27 3 bin 426

Şenpazar 324 bin 250

Taşköprü 17331 bin 202

Tosya14132 bin 136

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:14
  1. 31 Mart Seçimleri
  2. Kastamonu
  3. seçim 2019
  4. Yerel Seçimler

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