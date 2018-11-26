THY- Banjul
0553 313 94 23

Kastamonu'da "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi" açıldı

Sergide, Türkiye başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan pul örnekleri yer aldı- PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca:- "Bir ülkenin marşı, bayrağı, parası o ülkenin bağımsızlık sembolü ise zaman içerisinde pul da ülkelerin bağımsızlığının bir sembolü olmuştur"

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:47
Kastamonu'da "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi" açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da PTT Genel Müdürlüğü tarafından "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi" açıldı.

Vedat Tek Kültür Merkezi'ndeki sergide, Türkiye başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan pul örnekleri bulunuyor.

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını 18 Aralık'ta devredeceğini söyledi.

Asıl işin bundan sonra başlayacağını ifade eden Karadeniz, şunları dile getirdi:

"Biz bir kültür ve sanat şehri olma yolunda çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Buna hem yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının artık bir şekilde bu boyutta çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Bununla birlikte turizme yönelik alt ve üst yapı yatırımlarının devam edilmesi, tanıtım çalışmaları, aslında yol alacağımız çok iş var. İlimizde bu serginin düzenlenmiş olmasıyla kültürel mirasımız içerisinde önemli bir yeri olan Türk pulculuğunu burada daha iyi tanımış olacağız."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, "Sonuna yaklaşıyoruz. 18 Aralık'ta güzel bir kapanış töreniyle bu unvanı devredeceğiz. Ben de canıgönülden mektubun devam etmesini istiyorum." dedi.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca da Kastamonu'nun tarihte birçok kahramanlık gösterdiğini söyledi.

PTT Genel Müdürlüğünün dünya çapında bir şirket olma yolunda ilerlediğini ifade eden Karaca, "Bir ülkenin marşı, bayrağı, parası o ülkenin bağımsızlık sembolü ise zaman içerisinde pul da ülkelerin bağımsızlığının bir sembolü olmuştur. Pul bir ülkenin bütün medeniyetinin yansıtıldığı tarihsel olayların, coğrafi ve tabiat varlıklarının, kültürel değerlerin resmedildiği bir süreçtir. Bir sinema filmi şeklindedir." diye konuştu.

Karaca, konuşmasının devamında mektubun ayrı bir yeri olduğunu kaydederek, "İnanıyorum ki duyguların en güzel yansıtılabileceği şeyin tekrar kaleme alıp kağıda dökülüp mektupla bir yerden bir yere gidecek şeylerin nostaljik olarak devam etmesi uzunca bir süre sürecektir. " ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ile Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından açılan sergi 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:47
  1. Kastamonu
  2. Pul sergisi
  3. Türk Dünyası Kültür Başkenti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    1. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    2. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    3. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    4. Tramvay, hatta giren özel halk..
    5. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    6. Filistinli vekil 'Halide Cerrar'..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan..
    9. Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü
    10. Manisa'da öğrenci velilerinden okula..
    11. Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!
    13. Konya'da evlat dehşeti! Annesini..
    14. Velittin Küçük kimdir?
    15. Sarıkamış şehitleri, harekatın 104...
    16. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. GÜNCELLEME - İki oğlunu tabancayla..
    19. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    20. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı