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Kastamonu’da 2 bin 383 konutun cep iyileştirilmesi yapılacak

Kastamonu Belediyes ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kastamonu’da 2 bin 383 konutun cephe iyileştirilmesi yapılacak.

17 Şubat 2019 Pazar 15:42
Kastamonu’da 2 bin 383 konutun cep iyileştirilmesi yapılacak

Kastamonu Belediyes ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kastamonu’da 2 bin 383 konutun cephe iyileştirilmesi yapılacak. Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Münire Medresesi esnaflarını ziyaret etti.


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yöresel ürün satışının yapıldığı tarihi Münire Medresesi’nde esnafları ziyaret etti.


Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tahsin Babaş, burada projeleriyle ilgili esnaflara da bilgi vererek, bölgenin hareketlenmesine ve esnaflara nasıl destek olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.


Başkan Babaş, “Kastamonu’muzun her noktasını çok iyi biliyorum. Belediyecilik tecrübe ve vizyon istiyor. Bizler Kastamonu’muzu daha da güçlendirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün bunları sizlerle paylaşmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Bizlerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Hemşehrilerimiz Kastamonu’muzu kimin daha ileriye taşıyabileceğinin bilincinde” dedi.


Başkan Babaş, şunları söyledi: “Münire Medresemizde esnaflarımız hem Kastamonu’muzu tanıtıyor, hem de il ekonomisine katkı sağlıyor. Bu bölgeye 30 yıllık belediyecilik hayatımda daima destek vermek için çalışmalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Yöresel ürünler bizim kültürümüzdür, dünümüzdür ve geleceğimizdir. Bu bilinçle yöresel ürün üreten ve satan esnafımızın daima yanında oldum ve olmaya devam edeceğim” diye konuştu.



“Kastamonu Günleri’yle tanıtım atığını başlattık”


Dört yıl önce Kastamonu Günleri’nde şehrin iyi tanıtılamadığı yönünde kendilerine şikayetler geldiğini hatırlatan Başkan Babaş, “Neden olduğunu araştırdığımız da gerek stant ücretleri gerekse nakliye giderlerinin esnaflarımızın İstanbul ve Ankara’da yapılan Kastamonu Günleri’ne yeterli derecede katılım sağlayamadığını gördük. Biz yöresel ürünlerimizin tanıtım atağını İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Kastamonu Günleri’yle başlattık. Dört yıl önce ne yaptık. Esnaflarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda yol haritamızı çizdik. Düzenlenen Kastamonu Günleri’nde esnafımızın stant ve nakliye ücreti yükünü ortadan kaldırdık. Böylelikle yüzde yüz yerli esnafımız ile Kastamonu’muzu ve yöresel ürünlerimizi tanıtmaya başladık. Ne oldu bu atakla birlikte. Kastamonu’nun değerleri önce ülkemizin iki büyük kentinde yayıldı. Bundan sonra da tanıtmaya devam edeceğiz. Bu yılda yine Mart ayında düzenlenecek olan Kastamonu Günleri’yle ilimiz tanıtımına ve esnafımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Kuracağımız inovasyon merkeziyle ürünlerimizin değerine değer katacağız”


Kastamonu Günleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarla esnafların istek ve taleplerini yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Babaş, “Yapacak daha çok işimiz var. Biz öncelikle bir temel oluşturduk. Kastamonu Günleri’yle esnafımızın ve ilimizin bir ihtiyacını çözdük. Şimdi sıra geldi üretilen ürünlere değer katmaya. Bunun için İnovasyon Merkezi ve Kampları düzenlemeye karar verdik. Önümüzdeki dönemde başlatacağımız bu çalışmayla esnafımızın ürünlerine katma değer sağlamaya başlayacağız. Yöresel ürünlerimize küçük dokunuşlarla değerlerini arttıracağız” ifadelerini kullandı.



“Sarı Konak girişimci kadınlar kooperatifi”


Sarı Konak Girişimci Kadınlar Kooperatifini ev hanımlarını üretime dahil etmek adına kurduklarını açıklayan Başkan Babaş, “Bakın kısa bir sürede bu şekilde girişimci kadınlarımıza 110 bin TL tutarında mikro kredi dağıttık. Yöresel ürün ürüten tüm ev hanımlarına buradan çağrım Kadınlar Kooperatifi’ne üye olmaları. Ciddi bir Pazar oluşturacağız. Hem girişimci kadınlar kazanacak, hem il ekonomisi kazanacak hem yöresel ürünlerimiz gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde aktarılacak hem de üretime katkı sağlanacak” dedi.



“Hazırladığımız üç projeyle üreticimiz ve esnafımızı Dünya pazarıyla buluşturacağız”


Başkan Babaş, şöyle devam etti: “Sen Üret Pazarın Devlet Olsun, E-Kastamonu Ticaret Portalı ve Arastalar projelerimiz ile yöresel ürünleri Dünya pazarına sunacağız. Üreticimizi ve esnafımızı dünya pazarıyla buluşturacak, ekonomiye ve istihdama da katkı sağlayacağız”



“Turizm koridoru ile Kastamonu kazanacak, esnafımız kazanacak”


Kastamonu Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte önümüzdeki dönemde 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesinin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Babaş, “Böylelikle hem şehrin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkıyor hem de turizm alt yapısını geliştiriyoruz. Şehrimizi tarihi Kastamonu ve yeni Kastamonu olarak ele alıyoruz. Bu noktada hayata geçireceğimiz proje ile kültür turizmine önem veren herkesin ciddi derecede ilgisini çekeceğiz. Hedefimiz olan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ve UNESCO Şehirler Ağı’na şehrimizin ismini yazdırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Kastamonu’muz kazanacak, esnafımız kazanacaktır. 30 yıldır cadde cadde sokak sokak hizmet ettiğim mukaddes Kastamonu’muzun bu derece önemli projelerle şaha kalkacağına inanıyorum. Mesleğimiz olan Belediyeciliği ve Sevdamız olan Memleketimizi ‘Büyük Türkiye’nin Güçlü İli Kastamonu’ hedefine hükümetimizin de güçlü desteğiyle inşallah ulaştıracağız”

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:42
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