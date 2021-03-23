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Korona Virüs Kastamonu vaka sayısı ne kadar?
Korona Virüs

Kastamonu vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda vaka sayısı en çok artan iller arasında Kastamonu da bulunuyor. Peki Kastamonu vaka sayısı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:57:00 - 2021-03-23 13:59:48
Kastamonu vaka sayısı ne kadar?

Bugün Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" ifadelerini kullandı. Kastamonulular ve Kastamonu’da ikamet edenler, Kastamonu vaka sayısı ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar.

Kastamonu vaka sayısı

covid19.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan İllere göre vaka sayısı tablosuna göre Kastamonu vaka sayısı 100 binde 197,41 olarak belirtiliyor.

100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?
100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

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100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

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