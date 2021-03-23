Bugün Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" ifadelerini kullandı. Kastamonulular ve Kastamonu’da ikamet edenler, Kastamonu vaka sayısı ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar.

Kastamonu vaka sayısı

covid19.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan İllere göre vaka sayısı tablosuna göre Kastamonu vaka sayısı 100 binde 197,41 olarak belirtiliyor.