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Kastamonu Üniversitesi'nden yerli starter kültürü çalışması

Kastamonu Üniversitesi kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan beyaz peynir üretiminde yabancı ülkelere bağımlı olunan starter külütürünün tamamen yerli olarak üretilmesi için çalışmalara başladı.

23 Kasım 2018 Cuma 08:25

Türk kahvaltı kültürünün belki de en temel ve vazgeçilmez besinlerinden birisi olan beyaz peynirin üretiminde kullanılan mayadaki starter kültürü üretici firmalar tarafından yabancı ülkelerden ithal edilerek sağlandığı için bu konu yıllardır beyaz peynir üretiminde ciddi bir sorun olarak ortada dursa da bir türlü çözüme kavuşturulmadı.

Daha önce pek çok üniversitede başlatılan tamamen yerli maya üretimi çalışmaları da sonuçsuz kaldı ancak Kastamonu Üniversitesi bu kez bu sorunu tamamen çözme hedefi ile bir çalışma başlattı.

Yerli maya için başlatılan çalışmanın moleküler kısmını yürüten Kastamonu Üniversitesi'nin çalışması başarılı olursa üreticiler artık dışarıdan yabancı maya ithal etmek zorunda kalmayacak.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Mehmet Cengiz öncülüğündeki ekip tarafından sürdürülen çalışmalar 10 kişilik bir öğrenci grubunun da katılımı ile yoğun biçimde devam etmekte...

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 08:25
  1. Kastamonu Üniversitesi

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