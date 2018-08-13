Kastamonu Üniversitesinden ABD'ye tepki

Senatonun kınama mesajında, ABD ile Türkiye'nin kadim bir geçmişe dayanan ve yıllar içinde güçlenerek artan münasebetlerinin olduğuna kaydedildi.

Trump yönetiminin Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine destek verdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi süreç içerisinde bazı diplomatik meselelerle zaman zaman birtakım problemler ile gerilimlere sahne olmuş olsa da bu meseleler hiçbir zaman iki ülkenin dostluk ve müttefiklik rabıtalarına zarar verecek seviyelere ulaşmamıştır. Bu problemler karşılıklı teşebbüsler ile her daim müspet şekilde neticelenmiştir. Ancak ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi son zamanlarda müttefiki Türkiye Cumhuriyeti ile arasındaki köklü münasebete yakışmayacak tavırlar içerisinde bulunmaktadır. ABD'nin, Türkiye'nin FETÖ ile yaptığı mühim mücadeleye kayıtsız kalması ve FETÖ elebaşını koruması yetmiyormuş gibi, bir papazın iade edilmemesini bahane ederek Türkiye'ye karşı ambargo kararı alması son derece talihsiz bir hadisedir. Kastamonu Üniversitesi Senatosu olarak ABD yönetimini, aldıkları fevri ve talihsiz ambargo kararı dolayısıyla şiddetle kınıyor, alınan bu yanlış karardan bir an önce vazgeçileceğini ümit ediyoruz."