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Kastamonu Taşköprü’de hayvanlar sele kapıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sel sonrası büyükbaş hayvanlar sele kapılarak gözden kayboldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:19
Kastamonu Taşköprü’de hayvanlar sele kapıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sel sonrası büyükbaş hayvanlar sele kapılarak gözden kayboldu. Sarımsak tarlasında çalışan işçilerde, sel nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı.



Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Sel nedeniyle araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı. Taşköprü’de özellikle yüksek kesimlere etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede sel taşkınları meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye parkuru da sel sularının altında kaldı. Sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Selle birlikte yollarda çok sayıda yabancı madde birikti. Sel sularının şiddetiyle çöp konteynırları da yıkıldı. Ayrıca dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının da yetiştiği ekili araziler kısmen zarar gördü. Tarlada çalışan işçiler, sel nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası kurtarılabildi. Ayrıca 8 tane büyükbaş hayvan da sel sularına kapılarak gözden kayboldu.


Sel nedeniyle Taşköprü Belediyesine ait ekipler, yollarda birikin yabancı maddelerinde temizlenmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:19
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