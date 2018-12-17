Kastamonu "kültür başkenti" unvanını devrediyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını yarın devretmeye hazırlanıyor.

Kazakistan'ın Türkistan kentinde 5 Aralık 2017'de düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 35. Dönem Toplantısı'nda "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu'nun bu unvanını yeni belirlenecek kente devredecek olması dolayısıyla yarın tören düzenlenecek.

Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan kentte, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı çerçevesinde yıl boyunca pek çok kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kültür başkentliği sürecinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Kültür başkenti ilan edildikten sonraki ilk 6 ayda çok sayıda kültürel, sanatsal, bilimsel etkinlik yapıldığını belirten Karadeniz, ikinci altı ayda ise tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Kültür başkentliği sürecinin tanıtımının ocak ayında gerçekleştirildiğini ve etkinliklerin başladığını aktaran Karadeniz, 21 Mart'ta da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla Türk Dünyası Kültür Başkentliği açılışını yaptıklarını kaydetti.

Karadeniz, "Kastamonu ile ilgili önce bölgemizde, sonra ülkemizde ve Türk dünyasında farkındalık oluşturmak, kentin turizm potansiyelini tanıtmak için güzel bir fırsat bulunmuştu. Bu fırsatı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık." dedi.

Tanıtım faaliyetleriyle ilgili çalışmalara mart ayına kadar devam edeceklerini söyleyen Karadeniz, şöyle devam etti:

"Kültürümüzü diğer Türk cumhuriyetlerine aktarmak, Türk cumhuriyetlerinden de ata yurdumuzda var olup bugüne kadar devam eden kültürü ülkemize tanıtmak anlamında güzel çalışmalar oldu. Özellikle Türk cumhuriyetlerinde tanınmış, gönlü, kalbi Türkiye'de, Anadolu'da olan edebiyatçıların ülkemizde tanıtılması adına da güzel çalışmalar yapıldı, yayınlar hazırlandı. Bugüne kadar 10 kitap basıldı. Bunların tamamı Kastamonu kültürünün bir unsuruyla ilgili. Bu yayınlarda yapılan çalışmaların değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması açısından güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

- "Yılın 12 ayı turizm yapılabilecek farklı özellikleri var"

Kastamonu'ya ilk defa gelenlerin "Biz Kastamonu'nun bu kadar olduğunu tahmin etmiyorduk" dediğini aktaran Karadeniz, "Kastamonu'yu görenler şaşırıyor. Kastamonu'nun potansiyeli, imkanı, fırsatı var ama bilinmiyor. İddialı bir gastronomisi var. Yılın 12 ayı turizm yapılabilecek farklı özellikleri var." ifadesini kullandı.

Vali Karadeniz, kenti ziyaret edenlerin sayısında da artış yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Konaklama sayımız bu yılın 10 ayında geçen yılın toplamını yüzde 10 geçti. Yani geçen yılın 12 aydaki turist sayısının yüzde 10 fazlasını bu yıl 10 ayda yakaladık. Yıl sonuna kadar bu artış yüzde 15-20'ye çıkacaktır diye düşünüyorum. Yabancı ziyaretçi sayımız da iki katına çıktı ama bunu düşük buluyoruz. Yukarıya çekmek için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Kültür başkentliğinin bundan sonraki süreçte güzel yansımalarının olmasını temenni ediyorum."