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Kastamonu emniyetinden silah kaçakçılarına operasyon

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirirken 23 şüpheli şahıs hakkında da işlem yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
Kastamonu emniyetinden silah kaçakçılarına operasyon

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirirken 23 şüpheli şahıs hakkında da işlem yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 2019 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda il genelinde ruhsatsız tabanca taşıyan ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda yapılan aramada 17 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah (mavzer), 2 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 348 adet tabanca fişeği, 37 adet av tüfeği fişeği ve 99 adet uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamasında ruhsatsız tabanca taşıyan ve satışını yapan şahıslara yönelik il genelinde her türlü şekilde etkin ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
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