Kastamonu Belediyespor'da transfer





KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'da forma giyen 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu Yeliz Özel ile sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, milli takım formasını birçok kez terleten, Türkiye'de ve Avrupa'da çok sayıda şampiyonluk yaşayan Yeliz Özel ile anlaşmaya vardı.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda Avrupa'da güzel işler yapmak istediklerini belirtti.

Açıklamasında Kastamonu'da oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Özel, "Üç kulvarda da başarılı işlere imza atmak istiyoruz. Öncelikli önümüzde Süper Kupa maçı var, ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Türkiye'deki mücadeleler. Yoğun ve güzel bir sezon olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hentbola ilk başladığım 16 yaşından beri Kastamonu her zaman iyi takım kurdu ve rakiplerin korktuğu bir takım oldu, rakipken buraya gelmek gerçekten ürkütücüydü. Kastamonu hentbolu seven ve hentbol için bir şeyler yapan iyi bir takım oldu. Fanatik bir seyircinin önünde oynamak benim için büyük bir zevk. Rakipleri zorlayan bir seyircinin desteğini alarak mücadele etmek büyük bir motivasyon kaynağı. Nerede nasıl müdahale edeceğini bilen bir seyirci atmosferinde oynamak benim için onur verici olacak. Takımımız da çok iyi, transferlerimiz var. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."



