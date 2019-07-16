Kastamonu Belediyespor sezonu açtı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

Gazi Stadı'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanında, koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kastamonu Belediyespor'un hedeflerinin olduğunu anlatan Halay, "Kastamonu Belediyespor'un bu sene büyük hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için bizler de elimizden geleni yapıp var gücümüzle çalışacağız. Kastamonu'ya güzel bir hikaye yazmanın derdindeyiz. Bunu yazarsak Türk hentbolu açısından da önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bütün arkadaşlarım, sporcularımız ve yönetim bu hedef doğrultusunda çalışacağız." diye konuştu.

Güçlü bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Halay, "Şuanda iyi bir kadroya sahibiz. Rotasyonu kuvvetli bir kadroya sahibiz. Bunun meyvelerini sezon içinde göreceğiz inancını taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar ligine gitmek istediklerini ifade eden Halay, "Kastamonu'nun ilk defa şampiyonlar ligine katılma başarısını göstermesi için mücadele edeceğiz. Eğer katılırsak kadınlarda Türkiye'de ilk defa bir takım burada oynama şerefine nail olacak. Bunun için önümüzde 6 haftalık bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 6-8 Eylül'de Çekya'da grup maçlarımız var. Burada birinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.



