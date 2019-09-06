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Kastamonu Belediyespor Çekya'ya gitti

06 Eylül 2019 Cuma 14:03
Kastamonu Belediyespor Çekya'ya gitti


KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçları için Çekya'ya gitti.

EHF Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda Most kentinde hafta sonu gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakalarında ilk olarak yarın Sırbistan'ın ZORK takımıyla karşılaşacak yapacak Kastamonu Belediyespor, bu maçı kazanması durumunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria ve Çekya'nın DHK Banik takımları arasındaki maçın galibiyle 8 Eylül Pazar günü birincilik müsabakasına çıkacak.

Kastamonu'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra kara yolu ile İstanbul'a giden Kastamonu Belediyespor kafilesi, uçakla Çekya'nın Başkenti Prag'a hareket etti. Kastamonu Belediyespor, buradan da Most kendine geçecek.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ön eleme maçlarına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Çekya'da son antrenmanı yapacaklarını belirten Halay, "Dün itibarıyla Kastamonu'daki hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün akşam saatlerinde son antrenmanımızı yapıp maç saatini beklemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk resmi maçına da Çekya'da çıkacaklarına işaret eden Halay, "15 Temmuz'da hazırlıklara başladık. Şu ana kadar 73 antrenman yaptık. 33 de top antrenmanı gerçekleştirdik. Artık maça odaklandık." diye konuştu.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Halay, "Rakibimizin geçen yılki maçlarını izledik. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Sonraki turda karşılaşma ihtimalimiz olan iki takımla ilgili de gerekli çalışmalarımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kafilede, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı ile kulüp yöneticileri de yer aldı.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:03
  1. Çekya
  2. HENTBOL
  3. kadınlar hentbolç
  4. Kastamonu

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