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Kastamonu Belediyesi, Ramazan Bayramına hazır

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların şeker tadında bir bayram geçirmesi adına tüm birimleriyle gerekli tedbirleri aldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:21
Kastamonu Belediyesi, Ramazan Bayramına hazır

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların şeker tadında bir bayram geçirmesi adına tüm birimleriyle gerekli tedbirleri aldı.


Kastamonu Belediyesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince gerekli nöbetçi çizelgelerini hazırladı. 9 günlük tatil süresince vatandaşların işlerinde aksama yaşanmayacağının belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde manevi bir doygunlukla tamamlıyoruz. Bugün itibariyle başlayacak olan 9 günlük Bayram tatiliyle ilgili birimlerimiz gerekli çalışmayı yaptı. Bayram ile ilgili her türlü hazırlığımızı tamamladık. Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile Mezarlıklar Şefliğimiz nöbetçi ve icapçı listelerini oluşturmuştur. Bayram öncesi ve bayram süresince görev yapacak olan personeller, vatandaşların bayramı rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacaktır. Hizmetlerimizde her hangi bir aksama olmayacaktır” dedi.


Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu halkının Ramazan Bayramını tebrik etti. Bayram boyunca24 saat süreyle hizmet verecek olan Kastamonu Belediyesi’ne vatandaşlar, Su ve Kanalizasyon İşleri için 185, İtfaiye 110, Hilal Masa 153 diğer birimler içinse 214 10 48 nolu telefonları arayarak ulaşabilecekler.


Kastamonu Belediyesi, Ramazan ayı bayramlaşması ise 4 Haziran Salı günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:21
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