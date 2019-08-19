0553 313 94 23

Kaş’ta‘Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi’

Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi’ düzenlendi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:19
Kaş’ta‘Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi’

Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi’ düzenlendi.


Kaş Belediyesi Kültürevinde düzenlenen ‘Parmakların Dansı ve Sihirli Boya Sanat Atölyesi’ne toplamda 13 çocuk katılırken, 60 çalışma gerçekleştirdi.Sanat eğitmeni ve ressam Aysel Arısoy, 6-12 yaş arasındaki çocuklara resmin herkes tarafından kolaylıkla yapılabileceğini bu etkinlikle göstermek istediğini söyledi.



Hayallerin yansıması


Etkinliğin iki bölümden oluştuğunu belirten Aysel Arısoy, Sihirli Boya Sanat Atölyesinde çocuklara daha gizemli bir dünya sunabilmek ve daha ütopik düşünmelerini sağlamak için çalıştığını kaydetti.


Sihir Boya Sanat Atölyesinde çocukların hayallerini pastel boyalarla kağıt üzerine yansıttığını dile getiren Arısoy, “Her atölyemde bir sanatçıdan örnekleme sunuyorum. Burada çocuklara ünlü Hollandalı ressam Van Gogh’tan bahsettim. Onun üslubunu göstererek, oto portre konusunu anlattım. Buradan yola çıkarak, görsel algıyla çocukların hayallerini aktarmasını sağladım. Eğlenceli bir çalışma oldu.” diye konuştu.



Çizgilerle sanatsal düşünce


Arısoy, “Parmakların Dansı Sanat Atölyesinde ise sanat dallarına ilişkin sohbet ederek, resimde baskı konusunu anlattım. Akrilik boyalarla mono baskı çalıştık. Çocuklar hayallerindeki çizgileri serbestçe oluşturdu. Bu çalışmayla onların sanatsal düşünmelerini sağladığıma inanıyorum.Parmakların Dansıyla çocuklar kağıda dokunurken, ağaç ve doğa sevgisine de dikkat çekmeye çalıştım.” dedi.


Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren de çocukların atölye çalışmalarını takip etti.


Evren, “Çocukları sanal ortamdan bir nebze de olsa uzaklaştırıp, onların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu sanat atölyelerinde eğlenceli ve özgün çalışmalar ortaya çıktı. Bu anlamda çocuklarımızın yanındayız. Her zaman destek olmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:19
  1. sanat
  2. kültür
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
    1. Hava kirliliği günde 1 paket sigara..
    2. (Özel) Kadıköy’de lüks cipin..
    3. Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem..
    4. GÜNCELLEME - Nevşehir'de 94 turist..
    5. Kanarya Adaları’nda yangın yayılıyor
    6. Avrupa borsaları
    7. Profilo AVM satılıyor
    8. Ordu’da film gibi köpek ve inek..
    9. Memur kesimi hükümetin toplu iş..
    10. Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü,..
    11. Bakanlıktan İmamoğlu’nun yağış ile..
    12. Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1..
    13. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    14. Üzerine duvar devrilen çocuk öldü
    15. Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
    16. Bursa’da ayı ailesine kurtarma..
    17. ABD’de 50 yıllık şişe içinde mektup..
    18. Niğde’de uyuşturucu satan şahıs..
    19. Türkiye’de ilk ‘Satranç Boks’..
    20. "Derdi halkına hizmet olan herkesle..
    21. Turistler cep telefonu ile Kemer’i..
    22. Aileyi öze dönüş kurtarır
    23. İran'dan ABD'ye tanker uyarısı!
    24. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    25. İran’a ait petrol tankeri..
    26. İran ABD'yi petrol tankerine müdahale..
    27. Tır şoförünün düğününde renkli konvoy
    28. Emekli polis memuru antika eşyalarla..
    29. Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
    30. Gurbetçi Bünyanlılar Buluşmaya Devam..
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!