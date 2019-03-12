Kaş’ta ‘Likya’yı Anlamak’söyleşisi

Antalya’da yaşayan Gaziantepli arkeolog yazar Baran Türemiş, Kaş’ta ‘Likya’yı Anlamak’ adı altında söyleşi düzenledi.

Kaş Belediyesi Kültürevi’nde gerçekleşen söyleşiyi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, ODTÜ öğretim üyesi Çetin Göksu da takip etti.

Arkeolog yazar Türemiş yaptığı ‘Likya’yı Anlamak’ adlı sunumda, ‘Lukka’ konusunu anlattı.4 bin yıl önce Lukka, 2 bin 500 yıl önce Likya adında iki medeniyetin varlığından bahseden Türemiş, bu medeniyetleri birbirine bağlayanın Luvice olduğunu kaydetti.

Kavram kargaşası

Türemiş, Lukka, Luvi ve Likya konusunda kavram kargaşası yaşandığına dikkati çekerek, “Luviler, M.Ö. III. yüzyıl sonlarında Anadolu’ya göç eden bir Hint-Avrupa kavmidir. Anadolu’nun güneyine ve batısına yerleşmiştir. Anadolu’nun güneydoğusuna yerleştirilen Lukka’dır. Lukkalılar Luvice konuşmuştur. Hitit kaynaklarında Lukka’nın varlığı görülür. El Amarna Tabletleri’nde Lukka kavramı, Yalburt Yazıtı’nda da Lukka ile Likya’nın ilişkili olduğu belirtilir.” diye konuştu.

Anadolu kökenli halk

2 bin 500 yıl önce Luvi coğrafyasında Likya adı altında yeni bir devlet kurulduğunu aktaran Türemiş, “Likyalıları Luvi’ye bağlayan, İndo-Hitit dil familyasının Anadolu koluna ait ölü bir lisandır. Arykanda, Telmessos, Andriake, Xanthos, Kandyba Luvice kökenlidir. Likyalılar Anadolu kökenli halktır ve Anadolu kökenli konuşur.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Türemiş, nisan ayı içinde ikinci bölümüyle söyleşinin devam edeceğini açıkladı.