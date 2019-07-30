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Kaş’ta lavanta yetiştiriciliği başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde lavanta yetiştiriciliği başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Kaş’ta lavanta yetiştiriciliği başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde lavanta yetiştiriciliği başladı.



Kaş’ın Gökçeören Mahallesi’nde 3 buçuk dönümlük alanda 500 kök lavanta toprakla buluşturuldu. 8 yıldır Kaş’ta yaşayan emekli öğretim görevlisi ve tiyatrocu Ayşegül Savaş’ın (47) girişimiyle Gökçeören İzne mevkisinde lavanta yetiştirilmeye başlandı. Sanatçı Ayşegül Savaş yurt dışında çiçek terapisi üzerine eğitimler almaya gittiğinde lavantanın hayatına girdiğini söyledi.



“Lavanta aşk aslında”


Ömrü yettiğince lavanta yetiştireceğini vurgulayan Savaş, “Bu bir aşk aslında. Her kadın bir çiçeğe aşıktır. Ben güllere değil, lavantaya aşık oldum ve hayatıma girdi. Bu güzel topraklar çiçeklerle coşmalı, çiçeklerle şifalanmalı insanlar. Toprak ana emeğin karşılığını fazlasıyla verir. Yeter ki, siz farkındalıkla hizmet edin toprağa“ diye konuştu.


Sekiz yıl önce kış mevsiminde Kaş’a geldiğini ve burada iki gök kuşağını iç içe geçmiş olarak görünce kalmaya karar verdiğini belirten Savaş, Gökçeören İzne’de tıbbi amaçlı lavanta yetiştirdiğini ifade etti.


Likya coğrafyası uygun


3 buçuk dönüm arazide 500 fideyle lavanta yetiştiriciliğine başladığını kaydeden Savaş, “Bakımı çok zor olmayan, gübre ilaç gibi şeyler istemeyen, topraklarımıza dolgunluk getirecek Avrupa’nın gözdesi bir çiçek türü. Bu sene ilk hasadımızı yaptık. Ağustos’ta tekrar hasat çalışması var. Likya coğrafyası bu ekim için çok uygun topraklar. Bahçemde lavantayı bizzat toplayarak, uçucu yağını çıkarıyorum. Ömrüm yettiğince lavanta yetiştirmeye devam edeceğim. Biraz bilgilenerek, farkındalıkla yetiştirme konusunun altını çizmek istiyorum.” dedi.


Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe ise lavantanın yöreye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, özellikle Isparta’da yaygın şekilde dikilen bitkinin ilçede farkındalık oluşturacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
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