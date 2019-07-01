Kaş’ta kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı Antalya’nın Kaş ilçesinde kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kaş’ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’ndaki sosyal tesislerde çalışanlar sabah işe geldiklerinde yaklaşık 200 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düştüğü tahmin edilen yavru geyiği gördü. Durumun haber verilmesi üzerine Kaş Belediyesi veteriner ekipleri olay yerine geldi. Hafif yaralı, aç ve bitkin olduğu belirlenen 3-4 aylık yavru geyik, kurtarıldıktan sonra Kalkan Mahallesi’nde özel bir veteriner kliniğindetedavi altına alındı. Geyiğin tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra Orman İşletme ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

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