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Kaş’ta kahramanlar anıldı

Birinci Dünya Savaşı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşlarının 8 Mart 1918’de Alexandra adlı Fransız savaş gemisini Kemer açıklarında batırışının 101’inci yılı ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya’da anma etkinliği düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 15:06
Kaş’ta kahramanlar anıldı

Birinci Dünya Savaşı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşlarının 8 Mart 1918’de Alexandra adlı Fransız savaş gemisini Kemer açıklarında batırışının 101’inci yılı ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya’da anma etkinliği düzenlendi.


Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) ve Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) tarafından düzenlenen anma programı eş zamanlı Kaş ilçesinde de yapıldı.


İlçedeki anma programına Kaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Baskak, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan da katıldı.


Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Hatıra Ormanı yanında Kaşlılar Derneğince düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Kaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Baskak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşlarının Aleksandra savaş gemisini batırışının 101’inci yıl dönümünün de bugün olduğunu hatırlatan Başkan Baskak, Birinci Dünya Savaşı’nda 9 Ocak 1917 tarihinde Kaş açıklarında İngiliz savaş gemisi Ben My Chree’yi ve 13 Aralık 1917’de Kemer’de Fransız Paris II’yi batıran bu kahramanları minnet ve şükranla andığını ifade etti.


Dünya savaş tarihine geçti


Birinci Dünya Savaşı’nda Kemer ve Kaş arasına kurduğu topçu bataryası ile önce İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree’yi ardından Fransızların Paris II ve Alexandra adlı uçak gemilerini batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları dünya savaş tarihine geçti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:06
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