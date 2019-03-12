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Kaş’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü

Antalya’nın Kaş ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 14:17
Kaş’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü

Antalya’nın Kaş ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.


Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen programa Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda okul öğrencisi günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sinevizyon gösterimi sunuldu. Öğrenciler İstiklal Marşı’nın on kıtasını ve şiirler okudu. Okul korosu konser verdi.Okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesiyle program sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:17
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