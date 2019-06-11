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Kaş’ta Haziran meclisi

Kaş Belediyesinin Haziran ayı meclis toplantısı Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 14:57
Kaş’ta Haziran meclisi

Kaş Belediyesinin Haziran ayı meclis toplantısı Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı tatili süresince Kaş’a ziyaretçi akını olduğunu hatırlatarak, yaşanan turizm hareketinin esnafı memnun ettiğini ifade etti.


Bundan sonraki süreçte turizmde Kaş’ın hak ettiği yeri alacağını kaydeden Başkan Ulutaş,özellikle çadır ve trafik konusunda bazı çalışmalar yapılacağını, gereken proje ve işleri yürüteceklerini belirtti.


Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından, gündeme geçildi.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Kaş Belediyesi işbirliğinde Serbest Dalış Şampiyonası ve Kaş Başka yarışmasına ilişkin protokol yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi görüşülerek, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.


Kaş Belediyesine ihtiyaç duyulan damperli kamyon, silindir, greyder, ekskavatör, kazıcı yükleyici, kamyonet olmak üzere 13 araç ve iş makinesi alınması oy çokluğuyla kararlaştırıldı.


Alınacak bu araç ve iş makineleri için ek bütçe yapılması oy çokluğuyla karara bağlandı.


Söz konusu araç ve makinelerin alınması için İller Bankası’dan 8 milyon 462 bin 237 lira kredi talebinde bulunulması oyçokluğuyla kabul gördü.


Kalkan Mahallesi’ndeki iki parselin plan değişikliğiyle ilgili imar komisyonu kararı oy birliğiyle reddedildi.


Kaş Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilen sosyal tesisler için 2019 yılı fiyat güncellemesi konusu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.


Kınık Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Otopark inşaatının tamamlanabilmesi için İller Bankası’ndan 6 milyon TL. kredi talebinde bulunulması konusunda oybirliğiyle karar alındı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:57
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