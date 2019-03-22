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Kaş’ta Dünya Şiir Günü kutlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 11:14
Kaş’ta Dünya Şiir Günü kutlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Kaş’ın Kasaba Mahallesi’nde Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu’nda gerçekleşen etkinliğe okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Dünya Şiir Günü kapsamında şiirlerini Serbest Kürsü’de okudu. 30 öğrenciden bazısı Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal, Karacaoğlan, Mevlana, Yunus Emre gibi şairlerin şiirini, bazısı da kendi yazdığı şiiri okudu.


Okulun Türkçe öğretmeni Abuzer Gülpınar’ın yazdığı ‘Yunus Emre’nin Dilinden’ adlı şiir ise her dizesi farklı bir öğrenci tarafından okunarak seslendirildi, sosyal medyada da görüntülü yayımlandı.


Eğitimci şair Gülpınar yaptığı bilgilendirmede öğrencileri şiire heveslendirmek, şiirle buluşturmak ve şiire yönelik farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.


İlk defa 1999 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü‘nün amacı farkındalık oluşturmak, ulusal, evrensel ve bölgesel şiir hareketlerine taze enerji sağlamak olarak ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:14
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