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Kaş’ta çocuklardan sanat sergisi

Antalya’nın Kaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ’Çocukların Elinden Sanat’ resim sergisi açıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:26
Kaş’ta çocuklardan sanat sergisi

Antalya’nın Kaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ’Çocukların Elinden Sanat’ resim sergisi açıldı.


Kaş Kültürevi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen serginin açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Merkez Ortaokulu Müdürü Yusuf Alagöz, Turizm Müdürü Mustafa Aydın, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, serginin koordinatörü görsel sanatlar öğretmeni Serap Kızgut ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Serginin açılış kurdelesini Ali Evren, Faruk Atılgan, Serap Kızgut ve sergide eserleri yer alan öğrenciler birlikte kesti.Sergide Kaş’ta eğitim öğretim yapan Kaş Merkez Ortaokulu’ndan 50 öğrencinin toplam 55 eseri yer aldı. Öğrenciler ünlü ressam Van Gogh ve Picasso’dan esinlenerek serbest teknikte yağlı boya ve kolaj ile kahramanlar, fantastik hikayeler ve biçim bozma türünde çalışmalar gerçekleştirdi. Sergi 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:26
  1. sergi
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