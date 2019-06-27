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Kaş’ta Çizgi Film Festivali

Antalya’nın Kaş ilçesinde 29-30 Haziran tarihleri arasında 3.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:55
Kaş’ta Çizgi Film Festivali

Antalya’nın Kaş ilçesinde 29-30 Haziran tarihleri arasında 3. Uluslararası The Cartoon Mill Çizgi Film Festivali düzenlenecek. Festivalde çizgi film konulu akademik sunumlar, atölye çalışmaları ve çizgi film müzikleri konseri yer alacak.


Kaş Kaymakamlığı ortaklığında festivalin ev sahipliğini yapacak The Cartoon Mill’in kurucusu Fatih Küçük, üç yıl önce çizgi film okulunu kurduklarını ve festivali de aynı yıl yapmaya başladıklarını söyledi.


Küçük, bu yıl festivalin üçüncüsünü gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu kapsamda animatör Aya Suzuki bu yılki festivalimizde eğitimler düzenleyecek. Animatörler, Mısır’dan Ahmet El Aswah ve İtalya’dan Adelle Dalla Pozza da eğitimler verecek. TUBİTAK projesine ilişkin 30 akademisyen ve sanatçı Türkiye’de animasyon ve çizgi film alanında yapılan bilimsel çalışmaları anlatacak.” dedi.


Türkiye’de animasyon konusunda çalışmalar yapan akademisyenlerin de festivale katılacağını aktaran Küçük,Kaş Antik Tiyatro’da iki akademisyen müzisyenin bir konser çerçevesinde çizgi film müzikleri seslendireceğini dile getirdi.


Küçük, projede insanları ön plana koymaya çalıştığına dikkati çekerek, festivale bu yıl Kaş Belediyesinin destekçi olduğunu, derneklerin de katkı sağladığını anlattı.


Türkiye’nin ilk çizgi film müzesinin geçtiğimiz yıl Kaş’ta açıldığına işaret eden Küçük, insanların gelerek, çizgi film tarihini burada görmesini istediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:55
  1. konser
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