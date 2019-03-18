0553 313 94 23

Kaş’ta 18 Mart kutlaması

Antalya’nın Kaş ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:19
Kaş’ta 18 Mart kutlaması

Antalya’nın Kaş ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü törenlerle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı’ndakitören Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesi ilebaşladı.


Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden törende, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer günün anlam ve önemi belirten konuşmasını yaptı. Öğrenciler Çanakkale şiirleri ve türküleri okudu, 18 Mart Çanakkale Oratoryosunu sundu.


Çanakkale Zaferi’ne ilişkin okullar arası düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilere ödül, şehit ve gazi yakınlarına hediye verilmesiyle program sona erdi.


Programa Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam vekili Murat Uz, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa ilçelerinde Çanakkale şehitleri anıldı
    1. Manisa ilçelerinde Çanakkale şehitleri..
    2. FETÖ'nün Yargıtay "grup sorumlusu"na..
    3. Teslim olan teröristlerden çarpıcı..
    4. Başkan Çoban: “Yaşlılar başımızın..
    5. Midyat’ta Yeni Zelanda’daki saldırıda..
    6. Çanakkale Zaferi’ni yaşatan iki önemli..
    7. AK Parti Kadın Kolları kahvaltı..
    8. Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler..
    9. Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi..
    10. Başkan Öztürk 75. Yıl Mahallesi’nde..
    11. Şehit Piyade Uzman Çavuş Temel son..
    12. sahibinden.com’dan kurumsal..
    13. "PKK'yı Sincar'dan çıkarmanın tek yolu..
    14. Türkiye Varlık Fonu açıklamasından:
    15. Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    16. Nöbet 4. yeni bölüm fragmanı izle |..
    17. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    18. "Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20..
    19. Mardin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    20. Murat Aydın: “Temizlik yoksa o..
    21. Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi
    22. Elazığ’da öğrencilere hoşaf ve buğday..
    23. Cebeci şehitliğinde gözyaşları sel oldu
    24. Gercüş Kaymakamı Şekerci köy..
    25. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah..
    26. Atmaca Gayrimenkul'den yabancıya konut..
    27. Yaka-Koop Erzurum’da
    28. Akşehir’de “Hayat Kime Güzel” isimli..
    29. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
    30. Elazığ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı