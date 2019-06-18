Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkenin bir temsilcisine aşırı sağcı saldırı gerçekleştirilmesinin alarm sinyali olduğunu söyledi.

Seehofer, iki hafta önce Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ve hafta sonu cinayet zanlısı olarak aşırı sağcı Stefan E’nin gözaltına alınmasını değerlendirmek amacıyla Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Cinayeti "çirkin" ve "can sıkıcı" olarak niteleyen Seehofer, "Ülkemizin ileri gelen bir temsilcisine aşırı sağcı saldırı düzenlenmesi alarm sinyalidir ve bu hepimize yöneliktir." dedi.

Güvenlik birimlerinin cinayeti tüm yönleriyle araştırdığını vurgulayan Seehofer, zanlının biyografisinden dolayı cinayetin aşırı sağcı motivasyonla yapıldığının varsayıldığını kaydetti.

Cinayetin arka planının henüz aydınlatılmadığına ve soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Seehofer, "(Zanlı) Münferit mi hareket etti, yoksa bir ağın parçası mı olduğu henüz belli değil." diye konuştu.

BfV Başkanı Haldenwang da zanlının 1980'li yıllardan bu yana aşırı sağcı çevrede aktif olduğunu ancak son 10 yılda ön planda olmadığını söyledi.

Almanya'da şiddet kullanmaya meyilli 12 bin 700 hazır aşırı sağcının olduğunu anlatan Haldenwang, “Aşırı sağcı tehdidin boyutu göz önünde bulundurulursa tehdide hakim olduğumuzu henüz söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.

BKA Başkanı Münch de zanlı Stefan E’nin geçmişte birçok suç işlediğinin kayıtlara geçtiğini belirterek, olay sırasında kullanılan silahın henüz bulunmadığını kaydetti.

Evinin bahçesinde 2 Haziran'da başına tek mermi sıkılarak öldürülen Bölge Valisi Lübcke'nin cinayetine ilişkin 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E. hafta sonu gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık, şüpheli Stefan E'nin cinayeti aşırı sağcı motivasyonla işlediğinin varsayıldığını açıklamıştı.

Alman hükümetinin mülteci politikasını savunmasından dolayı geçmişte hakarete uğrayan Bölge Valisi Lübcke, geçen hafta devlet töreniyle defnedilmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere işaret ederek, ülkenin yakın geçmişindeki örneklerin, her olayın ivedilikle ve kapsamlı aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

Halit Yozgat da NSU tarafından 2006'da Kassel kentinde öldürülmüştü.

