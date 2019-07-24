Kassam'dan İsrailli esirlere ilişkin açıklama

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail yönetiminin istemesi durumunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ve kayıp askerler konusunun çözüme kavuşturulabileceğini açıkladı.

Kassam'ın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki esir ve kayıp İsraillilere ait konunun çözüme kavuşturulması konusunda gerçek bir fırsatın söz konusu olduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde, daha önceki esir takası anlaşmasında olduğu gibi İsrail'in gereken bedeli ödemesi durumuna konunun çözümünün bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail yönetiminin, esir ve kayıp askerler konusunu görmezden gelme nedenini, onların birer kemik ve ceset olmasına bağladığını kaydeden Ebu Ubeyde, bu doğruysa da askerlerin cesetlerinin iade edilerek ailelerinin hayallerinin yerine getirilmesine neden çalışılmadığını sordu.















