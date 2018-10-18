Kassam Tugayları'ndan videolu uyarı: Yanlış hesap yapmaktan kaçının

İslami Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, bugün öğle saatlerinde işgal rejimi liderlerini uyaran kısa bir film yayınladı.

İzzeddin El-Kassam Tugayları Askeri Enformasyon Dairesi tarafından hazırlanan ve El-Kassam Tugayları’nın internet sitesinde yayınlanan 25 dakikalık videoda füze biriminin büyük bir füzeyi fırlatmaya hazırlandığı görülüyor.

Fiem'in aktardığına göre videonun sonunda işgal rejimi liderlerine verilen mesajda, “Yanlış hesap yapmaktan kaçının” ifadesi yer alıyor.

Gazze Şeridi’nden dün işgal altındaki topraklara iki füze atılmış, biri Bi’r Es-Seba’daki boş bir eve düşerek maddi hasara yol açmış, diğeri de Tel Aviv sahillerine düşmüştü.

İşgal ordusu füzelere misilleme olarak Gazze Şeridi’nde Filistin direnişine ait en az 20 alana hava saldırıları düzenledi.

Filistin direniş grupları, ortak operasyon odası aracılığıyla yaptıkları açıklamada, füzelerin kendileri tarafından atılmadığını açıkladı.