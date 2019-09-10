0553 313 94 23

İzzeddin el-Kassam Tugaylarından dikkat çeken İsrail açıklaması

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde terör devleti İsrail'e ait bir insansız hava aracının ele geçirildiğini açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 16:34
İzzeddin el-Kassam Tugaylarından dikkat çeken İsrail açıklaması

Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen İHA'nın "özel bir görev" için Gazze'ye gönderildiği ve üzerinde bir cihaz bulunduğu kaydedildi.

İHA'da termal ve gündüz görüş kameraları ile gerçekleştireceği görev için hazırlanmış bir cihaz olduğu aktarılan açıklamada, hava aracının imha edildiği belirtildi.

Kassam Tugayları, sözü edilen özel göreve ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Filistin yerel basınında sabahtan itibaren yer alan haberlerde, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldüğü belirtilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde düştüğünü doğrulamıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:34
  1. Ordu
  2. İzzeddin el-Kassam Tugayları
  3. Gazze Şeridi
  4. Kassam Tugayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. İngiltere Kosova maçı ne zaman saat..
    2. Türkiye için korkutan uyarı: Daha da..
    3. Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş..
    4. "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne..
    5. Döviz kurları
    6. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    7. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    8. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    9. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    10. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    11. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    12. Bursa’da bu yollar kapalı
    13. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    14. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    15. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    16. Süleyman Turan'ın vefatı
    17. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    18. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    19. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    20. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    21. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    22. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    23. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    24. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    25. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    26. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    27. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    28. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    29. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    30. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!