Kassam Tugayları neden bitcoin ile destek istedi?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın tüm dünyadaki destekçilerinden elektronik ortamda para akışını sağlayan "bitcoin" ile destek talep etmesi pek çok soruyu gündeme getirdi.

Söz konusu çağrı, Hamas'ın birkaç yıldır ciddi finansal sıkıntı yaşadığı yönündeki verileri doğruluyor. Bununla birlikte başta Gazze'ye para akışının önündeki engelleri aşmak gibi birçok hedef içeriyor.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde geçen salı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Direnişe sevgi besleyen herkesi ve haklı davamızı destekleyenleri, kısa bir süre içinde açıklayacağımız mekanizma üzerinden ve bitcoin para birimiyle bize destek vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in her türlü desteği kesmeye çalışarak direnişle savaştığını belirten Ebu Ubeyde, direniş dostlarının İsrail'in bu faaliyetlerine karşı savaştığını ve mümkün olan tüm desteği direnişe sunmak için uğraştıklarını kaydetmişti.

Bu açıklamaların ardından Kassam Tugayları iki bitcoin cüzdanının adresini açıkladı ve destekçilerinden fonları buraya aktarmalarını talep etti.

- Güvenli ve şifreli bir sistem

Gazze'de haftalık yayımlanan El-İktisadiyye gazetesi editörü Muhammed Ebu Ceyyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çağrının ardında yatan sebebin Gazze'ye para akışının sınırlandırılması, mali kaynakların kurutulması ve ekonomik baskılar neticesinde Hamas'ın finansal sıkıntı yaşaması olduğu görüşünü dile getirdi.

Ebu Ceyyab, "Dünya ülkelerinde pek çok kişi direnişe bağış yapmak istiyor ama bu kişiler, kendi hükümetlerinin onları teröre destek vermekle suçlamasından korktukları için bu yardımları banka ya da para transfer şirketleri gibi geleneksel kanallar aracılığıyla gönderemiyor. Bunun yanı sıra Gazze'ye para akışının önünde büyük engeller bulunuyor." dedi.

Filistinli gazeteci, Kassam Tugayları'nın, şifreli olması ve herhangi bir merkez bankası ya da resmi kuruluşla ilişiği olmaması nedeniyle "bitcoin"i seçtiğini ifade etti.

Hiç kimsenin bu parayı kimin gönderdiğini ya da alıcının kim olduğunu -gönderen ve alıcı hariç- bilemeyeceğini belirten Ebu Ceyyab, Kassam Tugayları'nın bu girişimle kendilerine yardım yapacak olanları korumayı ve onları daha fazla yardım yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını dile getirdi.

- Yardımların uluslararası boyut kazanması hedefleniyor

"Kassam Tugayları, direnişe verilen desteğin sadece Hamas'la ya da yöneticileriyle doğrudan ilişki içindeki kişilerle sınırlı kalmayıp Filistin halkını seven ve işgale karşı olan herkesi kapsayacak şekilde uluslararası hale getirmeyi hedefliyor." diyen Ebu Ceyyab, birkaç ay içinde Kassam Tugayları'nın hesabına yüklü miktarda para akışının olacağı öngörüsünde bulundu.

Ebu Ceyyab, bu elektronik paraların likiditeye dönüştürülmesine ilişkin ise bu adımı atanların ileride nasıl davranması gerektiğini bildiğini, bu paraların hangi mekanizmayla Gazze'ye ulaştırılacağıyla ilgili tahmin yürütülemeyeceğini savundu.

- Yapılan çağrı işe yarayacak

Gazze'de elektronik para birimleriyle işlem yapan bir finans şirketinin müdürü de Hamas'ın askeri kanadının bitcoin üzerinden destek çağrısı yapmasının işe yarayacağını ve gelecek dönemde büyük miktarda para toplanacağını öne sürdü.

İsminin açıklanmasını istemeyen müdür, insanları elektronik para birimiyle yardımda bulunmaya teşvik edecek hususun, gizlilik ve para transferinin yapıldığı şifreleme süreci olduğunu belirtti.

Bu yöntemi kullanan kişilerin kimliklerinin belirlenmesinin çok zor ya da imkansız olduğunu bildiğini aktaran müdür, dünya üzerinde bitcoin üzerinden silah ticareti gibi resmi olmayan anlaşmaların yapıldığına işaret etti.

Müdür, elektronik paralarla yapılan alım, satım ya da değişim işlemleri sırasında tek bilinebilecek şeyin hesap numarası olduğunu, ancak hesap sahibinin kimliğinin bilinemeyeceğini söyledi.

- Güvenlik açığı

Teknik işler uzmanı Muhammed Şurrab ise bağışçıların, kendilerini koruyacak gerekli tedbirleri almaması durumunda kimliklerinin tespit edilebileceğini iddia etti.

Bitcoin ile yapılan alım, satım ya da para transferinde banka ya da resmi finans kurumları gibi üçüncü bir aracının olmaması nedeniyle direniş örgütleri gibi kurumların buna yöneldiğini belirten Şurrab, "Ama Kassam Tugayları'nın başvurduğu yöntemin bağışçıların kimliklerini ortaya çıkarabilecek bazı olumsuz yanları var." dedi.

Şurrab, Kassam'ın bitcoin cüzdan numarasını açıklamasının, "düşman" kurumların bu cüzdanın bakiyesini ve bu cüzdan aracılığıyla yapılan tüm işlemleri öğrenmesine neden olabileceğini kaydetti.

Hamas'a düşman istihbarat servislerinin, Kassam cüzdanına bağışta bulunan elektronik cüzdanların numaralarını tespit edebileceğini ve bu cüzdanların Amazon veya Alibaba gibi kişisel verileri kaydeden başka e-ticaret siteleri üzerindeki işlemlerini izleyebileceğini ve kimliklerini tespit edebileceğini söyleyen Şurrab, bu sorundan kurtulmak için bağışçıların başka hiçbir işlem için kullanmayacakları özel cüzdanları olması gerektiğini ifade etti.

- Hamas'a yönelik ekonomik abluka kırılmaya çalışılıyor

Hamas'a yakın siyasi analist İbrahim el-Medhun da Kassam'ın attığı bu adımın, harekete uygulanan ekonomik ablukayı kırma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Kassam'ın elektronik paralarla yapılacak bağışları nasıl kullanacağına dair eksiksiz ve net bir düşüncesi olduğuna ancak bunu tam olarak açıklamadığına işaret eden Medhun, "Bu adım, Filistin halkına sempati besleyenlerin, yeniden direnişi desteklemeleri konusunda dikkatlerini çekmeyi hedefliyor ve İsrail'e de ablukayı ne kadar artırırsa artırsın Hamas'ın bunu kırmak için yenilikçi araçlar bulacağı mesajını veriyor." diye konuştu.

- Krizin sebepleri

Hamas'ın uzun süredir mali kriz içinde olduğunu söyleyen Medhun, bunun en önemli sebebinin, hareketin onlarca kurum ve binlerce çalışanı bünyesinde barındıran büyük bir organa dönüşmesi olduğunu ifade etti.

ABD'nin bazı ülkelere uyguladığı baskının bu ülkeleri Hamas'a yaptığı yardımları gözden geçirmeye ittiğini aktaran Medhun, Suriye, Yemen ve Libya'daki krizlerin de hareketin ekonomik durumunu etkilediğini, çünkü yardımların çoğunun artık bu ülkelere gittiğini sözlerine ekledi.





