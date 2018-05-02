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Kassam komutanı suikastinde flaş gelişme

Kassam’ın önemli komutanlarından Zuvari suikastiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:09
Kassam komutanı suikastinde flaş gelişme

yeniakit.com.tr

Filistin’in önemli direniş hareketi Kassam Tugayları’nın önde gelen komutanı Muhammed Zuvari suikasti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İnsansız hava aracı mühendisi olan Tunuslu komutan’a suikast düzenleyenlerin bilgilerine ulaşıldı.

"SUİKASTÇİYİ TESLİM ETMEYİ REDDETTİLER"

Tunus terörle mücadele heyeti, 15 Aralık 2016 tarihinde Zuvari suikastini düzenleyenlerin kimlik bilgilerine ulaşıldığını duyurdu.

Tunus’un başkentinde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Zuvari’ye suikast düzenleyenlerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. İkisinin de Bosna vatandaşı olduğu tespit edildi. Suikastçilerden birisi Hirvatistan’da yakalandı. Bu kişiyi vatandaşı olduğu Bosna’dan istememize rağmen yetkililerin olumsuz cevabı karşısında şaşkın kaldık.

"LAKABI: HAMAS PİLOTU"

Komutan mühendis Zuvari (49) 3’ü başında olmak üzere toplam 20 kurşunla şehid edilmişti.

İsrail’e karşı kullanılması üzere Kassam için İnsansız hava aracı (İHA) üreten “Hamas Pilotu” lakaplı mühendis, Kassam’ın en önemli komutanlarındandı.

Bu suikastin ana sorumlusu ise Mossad olarak gösteriliyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:09
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