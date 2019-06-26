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Kaspersky'nin blok zinciri tabanlı oylama sistemiyle şirketler güvende

Avrupa bilim merkezleri ve müzeleri ağı Ecsite, yıllık toplantısında ortak bir karar alabilmek için Kaspersky'nin desteklediği blok zinciri tabanlı bir oylama sistemi olan Polys'i tercih etti- Ecsite Yönetici Direktörü Catherine Franche:- "Yıllık genel kurulumuz Polys ekibinin kullanıcı dostu, güvenilir ve güvenli oylama sistemi sayesinde seviye atladı. Bu sistem çok daha sorunsuz, hızlı ve verimli bir oylama yapmamızı sağladı"- Polys İş Geliştirme Müdürü Evgeny Barkov:- "Kar amacı gütmeyen kurumlar için oylama düzenlemek, çok fazla zaman ve çaba gerektiriyor. Bu kurumlara blok zincir üzerinden oylama yapma konusunda öncülük eden Ecsite'ı tebrik ediyoruz"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:47
Kaspersky'nin blok zinciri tabanlı oylama sistemiyle şirketler güvende

İSTANBUL (AA) - Avrupa bilim merkezleri ve müzeleri ağı Ecsite, yıllık toplantısında ortak bir karar alabilmek amacıyla Kaspersky’nin desteklediği blok zinciri tabanlı oylama sistemi Polys'i kullandı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, kar amacı gütmeyen kurumların bu tür oylama yöntemlerine ilgisi artıyor. Ecsite bu şekilde dijital karar alma tarzına geçen ilk kurumlardan biri oldu.

Kar amacı gütmeyen kurumlar için oy verme, her üyenin fikrini duyurabilmesi açısından büyük önem taşıyor ancak bu kurumlar için oylama yapmak, beraberinde birçok sorun da getiriyor. Gerekli belgeleri hazırlamak veya süreci yönetecek kişileri bulmak zor olabiliyor. İnternet üzerinden oylama yapmak bu sorunları ortadan kaldırabilse de sürecin şeffaf ve güvenli olması garanti edilemiyor. Bu da bütçe veya yönetici seçimleri gibi hassas durumlar için kritik öneme sahip.

Bu sorunu aşan Polys, oylar üzerinde değişiklik yapma tehdidini ortadan kaldırarak internet üzerinden oylama düzenleme imkanı sağlayan, blok zinciri tabanlı bir platform sunuyor. Merkezi yapıda olmayan bu teknoloji sayesinde veriler, oylama işlemi sırasında kullanılan tüm cihazlarda bloklar halinde saklanıyor. Böylece kötü niyetli kişiler oylamanın sonucunu değiştiremiyor.

Ecsite, aralarında bilim merkezleri, müzeler, araştırma kurumları, festivaller, üniversiteler, planetaryumlar, dernekler ve eğitim toplulukları olmak üzere 325’ten fazla kuruluşu bünyesinde barındırıyor. Yıllık genel kurul, 7 Haziran’da toplandı. Kurulda 6 başlık (2018 faaliyet raporunun onaylanması, 2018 finansal raporu, 2019 bütçesi, 2020 üyelik ücretleri, başkanlık seçimi ve mütevelli heyeti seçimi) altında karar alınması gerekiyordu. Süreci kolaylaştırmak isteyen kurum, oylamayı Polys platformu ile internet üzerinden gerçekleştirdi. Toplantının başında Ecsite üyelerine birer QR kod verildi. Bu kod, bir web sitesine yönlendiriyordu. Kendi kodlarını akıllı telefonlarının kamerasıyla taratan üyeler, bu şekilde sisteme giriş yaptı. Akıllı telefon sahibi olmayan üyeler ise oylama merkezinde oy verebildi.


- "Daha sorunsuz, hızlı ve verimli bir oylama süreci"


Oylanacak başlığa bağlı olarak toplamda 90'a varan üye oy kullandı. Sonuçlar, oy verme işlemi tamamlanır tamamlanmaz açıklandı. Ecsite, bu yöntem sayesinde hem zamandan tasarruf etti hem de stresli bir durumdan kaçınmış oldu. Daha önceleri kurumdaki seçimler kağıt oyların sandığa atılmasıyla yapılıyordu. Bunların sayımı için en az 4 üyenin çalışması gerekiyordu. Diğer oylamalar ise el kaldırarak yapılıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecsite Yönetici Direktörü Catherine Franche, yıllık genel kurullarının Polys ekibinin kullanıcı dostu ve güvenilir oylama sistemi sayesinde seviye atladığını belirterek, bu sistem sayesinde çok daha sorunsuz, hızlı ve verimli bir oylama gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Polys İş Geliştirme Müdürü Evgeny Barkov da kar amacı gütmeyen kurumlar için oylama düzenlemenin çok fazla zaman ve çaba gerektirdiğini aktararak, "Oyların elle sayılması bir konferans veya toplantı sırasında özellikle rahatsız edici oluyor. Katılımcılar sonuçları beklemek zorunda kalıyor. Bu tür kurumlar, üyelerin fikirlerini yansıtabileceği ve kazananların anında açıklandığı güvenli ve kullanışlı bir araca ihtiyaç duyuyor. Kar amacı gütmeyen daha birçok kurum, çözümümüzü nasıl kullanabileceklerini öğrenmek için bize başvurdu. Bu kurumlara blok zincir üzerinden oylama yapma konusunda öncülük eden Ecsite’ı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:47
  1. blok zincir tabanlı oylama sistemi
  2. Kaspersky

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