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Kaspersky, OneDrive’ı da koruma altına alıyor

Kaspersky Security for Microsoft Office 365, koruma altına aldığı hizmetleri genişleterek Microsoft’un depolama hizmeti OneDrive hizmetini de kapsama aldı

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:39
Kaspersky, OneDrive’ı da koruma altına alıyor

İSTANBUL (AA)- Kaspersky, Security for Microsoft Office 365 ürünü ile Microsoft’un depolama hizmeti OneDrive için de koruma sunuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, şirketler, çalışanlarının ortak çalışabileceği ve kurumsal verileri paylaşıp saklayabileceği dinamik ve dijital ortamlar oluşturuyor. Hızlı ve verimli çalışmaları için sürekli baskı altında olan çalışanlar, zaman zaman zararlı yazılım içeren şüpheli dosyaları veya e-postaları gözden kaçırabiliyor.

Bu dosyalar sonrasında bulut üzerinde paylaşılan OneDrive gibi klasörlere eklenebiliyor. Yapılan araştırmaya göre, ofis çalışanlarının üçte ikisi (yüzde 66) paylaşılan klasörlere neler koyduğunu hatırlamıyor. Özel bir koruma katmanı kullanılmadığında, bulut depolama çözümleri zararlı yazılımların tüm kuruma dağılabileceği bir aktarım merkezine dönüşebiliyor. Bu da hassas kurumsal verileri ve iş akışını tehdit ediyor.

Microsoft OneDrive için koruma önlemleri eklenen Kaspersky Security for Microsoft Office 365, bu senaryonun gerçekleşmesini önlüyor. OneDrive için getirilen zararlı yazılım koruma katmanında, imza tabanlı tespitin yanı sıra buluşsal ve davranışsal analizler de yer alıyor. Bilinen tehditler ve sıfır gün tehditlerine karşı en son tehdit istihbaratı verilerinden yararlanılıyor. Depolama alanında saklanan şüpheli içerikleri tespit eden ürün, zararlı dosyaları daha yayılmadan anında siliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, "OneDrive gibi paylaşımlı depolama seçenekleri, şirketlerde çok yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, çalışanların anında ve kolaylıkla erişebildiği bu dosyalara zararlı yazılımlar da aynı şekilde erişebiliyor. Şirketlerin bu riski anlayıp verilerini ve iş akışlarını koruma altına alarak, siber tehditler nedeniyle üretkenliklerinin azalmasını önlemeleri gerekiyor. Ürünümüz, Microsoft Office 365 için bu tür bir koruma sağlıyor. Şirketler bu sayede veri güvenliğinden endişe etmek yerine birlikte çalışarak günlük işlerine odaklanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, daha fazla Microsoft Office 365 bulut hizmetini koruma altına almak için ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Kaspersky Security for Microsoft Office 365’e daha sonra, bir içerik yönetimi ve takım çalışması hizmeti olan SharePoint için güvenlik özellikleri eklenecek. Bu sayede müşteriler, iletişime ve kurumsal verilere zarar verebilecek tehditlerden endişe etmeden Microsoft çözümünden daha iyi bir şekilde yararlanabilecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:39
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