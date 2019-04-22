Kaspersky Lab'ten çocuklara "iyi bir dijital vatandaş olmanın" ipuçları

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, iyi bir dijital vatandaş olmanın sırlarını çocuklarla paylaşıyor.

Kaspersky Lab'ten yapılan açıklamada "dijital vatandaş" teriminin, sosyal ağların tehlikelerini ve fırsatlarını tanıyan, kendilerini, internet kimlik hırsızlığı, siber zorbalık ve siber suçlardan korumak için en iyi yöntemi uygulayan bireyleri tanımlamak için kullanıldığı kaydedildi.

Dijital vatandaşın aynı zamanda daha güvenli bir interneti ve siber-arkadaş olmayı desteklediği belirtilen açıklamada, bu nedenle, Kaspersky Lab uzmanlarının tüm yetişkinlerin sorunsuz bir dijital yaşama sahip olmaları ve istenmeyen durumlardan kaçınmaları için bu alanda kendilerini; daha da önemlisi, internetin gelecekteki kullanıcıları olan çocukları eğitmelerini tavsiye ettiği vurgulandı.

Açıklamada, çocuklara armağan edilen 23 Nisan gibi çok özel bir günü kutlarken, çocuklar için iyi bir dijital vatandaş olmanın sırlarının paylaşıldığı belirtilerek, çocuklara; iyi bir dijital vatandaş olma, çevrim içi itibarlarını yönetme, siber-arkadaş olma ve çevrimiçi gizlilik ayarlarındaki değişiklikleri takip edebilme gibi önemli konularda bilgilere yer verildi.

- "Nasıl hissettiğinizi anlatacak duyguları paylaşmayın"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya ağlarındaki kişisel gizliliğinizi inceleyin. Durum güncellemelerinizin veya paylaşımlarınızın yalnızca arkadaşlarınız tarafından görüntülemesine izin veren gizlilik ayarlarını seçin. Kişisel hayatınızı, haftalık rutinlerinizi, nerede yaşadığınızı, çalıştığınızı ve kiminle etkileşimde bulunduğunuzu çok fazla paylaşmayın. Bunlar potansiyel siber zorbalara sizinle ilgili önemli bilgiler verir. Siber zorbalara kendinizi nasıl hissettiğinizi anlatacak duyguları paylaşmayın.

Örneğin, kendinizi yalnız hissediyorsanız, farkında olmaksızın, sizinle arkadaş olacak ve savunmasız durumunuzdan yararlanacak bir siber sapığın dikkatini çekebilirsiniz. Tartışmalı konular hakkında keskin fikirlerinizi paylaşmayın; bu, başka bir kişinin düşüncelerinizden dolayı size saldırmasına neden olabilir. İnternet özgür konuşma yeri olsa da görüşlerinizin ne kadarını paylaşacağınıza karar vermeniz gerekir. İnternet, görünüşlerini veya kişisel düşüncelerini esas alarak diğer insanlara saldırmaktan zevk alan troller için bir cennettir. Yayınladıklarınız aslında sizsiniz; bu nedenle paylaştığınız, beğendiğiniz, yorumda bulunduğunuz, retweet ettiğiniz veya işaretlediğiniz her şeyi dikkatlice inceleyin. Unutmayın, insanlar paylaştığınız içeriğe bağlı olarak sizinle ilgili yargılarda bulunacaklardır."

Açıklamada, ipuçları arasında şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizin gerçek dünyada kankalara ihtiyacı vardır, değil mi? Aynı şey çevrimiçi olduğumuzda da geçerlidir. Dostlarımızın bize dikkat etmeleri, bizi savunmaları ve yanlış bir şey yaptığımızda bizi uyarmalarına ihtiyaç duyarız. Peki nasıl siber kanka olabilirsiniz? Siber zorbalık olaylarına karşı dik durun ve konuşun. Bir arkadaşınız veya tanıdığınız siber zorbalığa maruz kaldığında seyirci ve tarafsız kalmayın, kesinlikle siber zorbaya katılmayın.

Okulunuzda, gençlik kulübünde, spor kulübünde veya çevrimiçi iken bir örnek olarak hareket edin. Birinin siber zorbalığa maruz kaldığını ve bir şey söylemekten korktuğunu biliyorsanız, bunu size ve arkadaşınıza yardım edebilecek ve destekleyebilecek güvenilir bir yetişkine söylemelisiniz.

Sosyal ağlar her gün değişiyor ve sosyal paylaşım siteleri kurallarını ve ayarlarını geliştiriyor. Bu nedenle öğrenecek ve takip edecek çok şey var. İşte size iyi bir dijital vatandaş olmanıza yardım edecek, bu konuda bilgili olmanızı sağlayacak bazı önemli ipuçları. Doğrudan e-posta kutunuza gönderilecek, ücretsiz bilgilere erişmenizi sağlayacak internet güvenliği ve siber zorbalık hakkındaki bloglara abone olun. Sosyal medyada internet güvenliğini ve siber zorbalık konusunda bilgili markaları ve insanları takip edin. Daha fazla bilgi edinmek istediğiniz bir konu varsa bunlara soru da sorabilirsiniz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, "Çevrimiçi birçok tehdit bulunduğu ve bunlar gün geçtikçe daha da geliştiği için iyi bir dijital vatandaş olmak kolay bir iş değil. Ancak, dikkate alınması gereken bazı önemli ipuçları var." değerlendirmesinde bulundu.