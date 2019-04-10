0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kaspersky Lab'den "TajMahal" uyarısı

Kaspersky Lab Zararlı Yazılım Baş Analisti Alexey Shulmin:-"TajMahal’in bilindik tehdit gruplarıyla bağını gösteren herhangi bir ipucu bulunmuş değil"

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:51
Kaspersky Lab'den "TajMahal" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, teknik açıdan çok gelişmiş olan Siber Casusluk Platformu TajMahal'ın kurumları tehdit ettiğini bildirdi.

Kaspersky Lab açıklamasına göre, Kaspersky Lab araştırmacılarını TajMahal’i 2018’in sonlarında keşfetti. Teknik açıdan çok gelişmiş bir APT platformu olan TajMahal, kapsamlı siber casusluk çalışmaları için tasarlandı. Zararlı yazılım üzerinde yapılan analizlerde platformun en az beş yıldır kullanıldığı belirlendi. Tespit edilen en eski örnek Nisan 2013 tarihliyken en sonuncusu ise Ağustos 2018’de görüldü. TajMahal adı çalınan verileri dışarı çıkarmada kullanılan dosyanın adından geliyor.

TajMahal platformunun ‘Tokyo’ ve ‘Yokohama’ adlı iki ana paketten oluştuğuna inanılıyor.

Daha küçük olan Tokyo’da yaklaşık üç adet modül bulunuyor. Ana arka kapı işlevini içeren bu paket komut ve kontrol sunucularına belirli aralıklarla bağlanıyor. PowerShell’den yararlanan Tokyo, sızma işleminin ikinci aşamasında bile ağda kalmaya devam ediyor.

İkinci aşama ise Yokohama adlı tam donanımlı casusluk paketiyle gerçekleşiyor. Yokohama’da tüm eklentilere sahip bir Sanal Dosya Sistemi (VFS), açık kaynaklı ve özel üçüncü taraf kütüphaneleri ve yapılandırma dosyaları bulunuyor. Paketteki yaklaşık 80 modül arasında yükleme ve yönetim araçları, komut ve kontrol iletişimini sağlayan araçlar, ses ve tuş kaydediciler, ekran ve web kamerası görüntülerini saklayan araçlar, belge ve şifre anahtarı hırsızları yer alıyor.

TajMahal ayrıca tarayıcı çerezlerini de çalabiliyor, Apple mobil cihazları için yedek listeyi toplayabiliyor, CD’ye yazılan verileri ve yazıcı sırasında bekleyen belgeleri alabiliyor. Bir USB bellekten bakılan herhangi bir dosyanın çalınmasını da talep edebiliyor. USB bellek tekrar takıldığında dosya alınıyor.Kaspersky Lab’ın tespit ettiği hedeflerde hem Tokyo hem de Yokohama’nın bulunduğu görüldü. Bu da Tokyo’nun ilk aşamada kullanılarak ilgili hedeflere tam fonksiyonlu Yokohama’yı kurduğunu, ardından yedekleme amacıyla ayrıldığını gösteriyor.

Şimdiye kadar gözlemlenen tek kurban Orta Asya’dan yabancı bir diplomatik kurum oldu. Bu kuruma 2014’te sızıldığı belirlendi. TajMahal’in dağıtım ve bulaşma vektörleri henüz bilinmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Zararlı Yazılım Baş Analisti Alexey Shulmin, TajMahal platformunun çok ilginç etkileyici bir keşif olduğunu belirtti. Teknik düzeyi şüphe götürmeyecek kadar yüksek olan platformda daha önce hiçbir gelişmiş kalıcı tehdit grubunda görülmeyen işlevler bulunduğunu aktaran Shulmin, "Bunun hakkında akıllarda kalan bazı sorular var. Örneğin, bu tür büyük bir yatırımın yalnızca tek bir hedef için yapılmış olması pek ihtimal dahilinde değil. Bu da henüz tespit edilmemiş kurbanlar olduğuna veya bu zararlı yazılımın başka sürümlerinin de bulunduğuna işaret ediyor. Muhtemelen her ikisi de var. Tehdidin dağıtım ve bulaşma vektörleri de henüz bilinmiyor. Platform bir şekilde beş yıldan fazla süredir gizli kalmayı başarmış. Bunun platformun faaliyet göstermemesinden mi yoksa başka bir nedenden mi olduğu da merak uyandırıyor. TajMahal’in bilindik tehdit gruplarıyla bağını gösteren herhangi bir ipucu da bulunmuş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Lab’ın tüm ürünleri bu tehdidi tespit edip engelleyebiliyor.


-Kaspersky Lab'den öneriler

Kaspersky Lab araştırmacıları, tanınmış veya tanınmamış bir tehdit grubu tarafından düzenlenen bu tür bir saldırıdan etkilenmemek için şunları öneriyor:

"Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) gibi gelişmiş güvenlik araçları kullanın ve güvenlik ekibinizin en güncel siber tehdit istihbaratına erişmesini sağlayın.Kurumunuzda kullandığınız tüm yazılımları düzenli bir şekilde güncellediğinizden emin olun. Yeni bir güvenlik yaması yayınlandığında bunu hemen kurun. Açık Değerlendirme ve Yama Yönetimi özelliklerine sahip güvenlik çözümleri, bu işlemleri otomatik hale getirmenize yardımcı olur.Açıklar da dahil olmak üzere bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı etkili koruma için davranış tabanlı tespit özellikleriyle donatılan, Kaspersky Endpoint Security gibi başarısı kanıtlanmış bir güvenlik çözümünü tercih edin.Ekibinizin temel siber güvenlik önlemlerini almasını sağlayın. Çoğu hedefli saldırıların kimlik avı veya diğer sosyal mühendislik yöntemleriyle başladığını unutmayın."

TajMahal APT platformu hakkındaki rapor Securelist sayfasında bulabiliyor.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:51
  1. Kaspersky Lab

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Ceyhan: Aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk hayatını kaybedecek
    1. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı bırakırsak..
    2. İngiltere'nin kaderi bugün belli..
    3. Akşener'den hırsızlığın üzerini örtme..
    4. "Libya'daki çatışmaların seyrini dış..
    5. Prof. Dr. Raif Çakmur: Parkinson hasta..
    6. Yıldız futbolcudan bomba açıklama:..
    7. Bakan Albayrak açıkladı; Tarımda Milli..
    8. Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş:..
    9. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    10. Başkan Güngör görevi devraldı
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi..
    12. İran'dan Suudi Arabistan ve Bahreyn'e..
    13. GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
    14. Sinop’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 174...
    15. Şanlıurfa’da eğitime "Kurtuluş Günü"..
    16. Tarihi PTT kampı yıkıldı
    17. Alpaslan Tanoğlu: Trans yağlar erken..
    18. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi..
    19. Başkan Şerifoğulları;" Alt yapı için..
    20. Bakan Selçuk: "İŞKUR ile 300 bin..
    21. Kaspersky Lab'den "TajMahal" uyarısı
    22. Ankara'da köpeklerin zehirlendiği..
    23. Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
    24. 'Lösemide yeni tedaviyle yaşam süresi..
    25. Manisa’da kanser taramasında bin 500..
    26. Yurdagül: “Ülkemizin aydınlık geleceği..
    27. FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon
    28. Galatasaray Nisan ayı divanı başladı
    29. Ankara lise taban puanları yüzdelik..
    30. SANKO Üniversitesi gezginler kulübü..
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu