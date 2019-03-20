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Kaspersky Lab, TOP3'te en çok yer alan marka oldu

Kaspersky Lab, tüketici ve kurumsal siber güvenlik çözümleri için yapılan TOP3 ölçümlerinde liderliğini korudu- Şirket, 2018 boyunca tüm dünyada düzenlenen 88 farklı bağımsız testin 77'sinde ilk 3 sırada yer aldı

20 Mart 2019 Çarşamba 11:04
Kaspersky Lab, TOP3'te en çok yer alan marka oldu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, 2018 yıllık ölçümlerinde TOP3'te en çok yer alan marka oldu.

Kaspersky Lab'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Lab, tüketici ve kurumsal siber güvenlik çözümleri için yapılan TOP3 ölçümlerinde liderliğini korudu.

Şirket 2018 boyunca tüm dünyada düzenlenen 88 farklı bağımsız testin 77’sinde ilk 3 sırada yer aldı. 6 yıldır devam eden bu başarı, aralarında dünyanın en çok satan siber güvenlik çözümlerinin de bulunduğu Kaspersky Lab ürün portföyünün rakiplerini nasıl gölgede bıraktığını gösteriyor.

TOP3 sıralaması, siber güvenlik markalarının sektörün en zorlu bağımsız testlerinde yıl boyunca gösterdiği performansın değerlendirilmesiyle oluşuyor. AV-Test ve AV-Comparatives testleri çoğunlukta olsa da SE Labs ve ICSA Labs gibi diğer saygın laboratuvarların testlerine de yer veriliyor. Girdiği testlerin yüzde 88’inde ilk 3 sırada yer alan Kaspersky Lab, bunların 73’ünde rakiplerini geride bıraktı. Kaspersky Lab, genel sıralamada ikinci olan markadan 32 kez daha fazla birincilik elde etti.

TOP3 ölçümlerine katılan güvenlik şirketleri, piyasanın en tanınmış markalarından oluşuyor ve tüketici, kurumsal ve mobil ürünleriyle yıl boyunca farklı açılardan testlere tabi tutuluyor.

Markalar bilinen, bilinmeyen ve gelişmiş tehditlere karşı sağladıkları korumaya göre sıralandı. TOP3 ölçümleri, yıl boyunca en iyi performans gösteren ilk 3 şirketi belirliyor. Her marka dahil olduğu bağımsız testlerde kaç kez ilk 3 sırada yer aldığına göre, girilen test sayısına bağlı olarak puan alıyor.

Kaspersky Lab teknolojileri 2018'de her gün 346 binden fazla yeni zararlı dosyaya müdahale etti. Bu sayı, 2011'de günde 70 bin olan yeni dosya sayısının neredeyse 5 katı seviyesinde bulunuyor. Kaspersky Lab çözümleri, 2018’de tüm dünyada çevrim içi kaynaklardan gelen toplam 1 milyar 876 milyon 998 bin 691 adet saldırıyı savuşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kaspersky Lab Tehdit Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Timur Biyachuev, "Çözümlerimiz 88 ayrı testte çeşitli modern tehditleri tespit edip uzaklaştırmayı başardı. Rakiplerimizi geride bırakıp TOP3 ölçümlerinde zirvede yer almayı sürdürerek teknolojimizin gücünü kanıtlıyoruz. Her ölçekten müşteriye piyasadaki en güvenilir ve sağlam siber güvenlik korumasını sunmamızla tanınıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:04
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