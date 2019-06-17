0553 313 94 23

Kaspersky Internet Security'e yeni özellik

Kaspersky Internet Security for Android'in, kötü amaçlı yazılımlara yönelik Cloud ML for Android isimli yeni özelliği duyuruldu- Kaspersky Lab Tehdit Araştırma Başkan Yardımcısı Timur Biyachuev:- "Mobil ürünümüz olan Kaspersky Internet Security for Android, gelişmiş olduğu halde önceden bilinmeyen tehditlere karşı şu anda bile milyonlarca kullanıcıyı koruyor"

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Kaspersky Internet Security'e yeni özellik

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Internet Security for Android, Cloud ML for Android ismi verilen yeni özelliğiyle kötü amaçlı yazılımlara karşı güçlendirildi.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, makine öğrenimi teknolojisine dayalı bu yeni özellik, mobil cihazların siber saldırılara maruz kalma riskini en aza indirmek için önceden bilinmeyen gelişmiş kötü amaçlı yazılımları proaktif biçimde anında tespit etmeyi sağlıyor. Bu amaçla, mobil bir cihaza indirilmiş olabilecek kötü amaçlı uygulamalar, faaliyete geçmeden tespit ediliyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde mobil tehditler, mevcut koruma sistemlerinin ayak uyduramadığı bir hızla gelişti. Siber suçlular gitgide daha yaratıcı hale geliyor. Kötü amaçlı yazılımları, tespit etmesi gitgide daha zor olacak şekilde dönüştürüyorlar. Yeni kötü amaçlı yazılım türlerinin hızla yayıldığı düşünüldüğünde, güvenlik çözümlerinin bunları tespit edebilecek bir hızda güncellenmemesi sorunlar yaratabilir.

Kaspersky Internet Security for Android, sürekli gelişen bilinmeyen tehditlere karşı yürütülen savaşın ilk adımı olarak Cloud ML for Android adlı yeni bir teknolojiyle güncellendi. Bu teknoloji, ürünün bilinmeyen tehditlere daha hızlı tepki vermesini sağlıyor ve yanlış pozitif sayısını en aza indiriyor.


- Cloud ML for Android, makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor

Bu yeni teknoloji, kullanıcı mobil cihazına her uygulama indirdiğinde, bulut aracılığıyla milyonlarca kötü amaçlı yazılım örneğiyle eğitilmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor. Uygulanan yaklaşım, istenen izinler ve giriş noktaları da dahil binlerce farklı uygulama parametresini bir saniyeden kısa zamanda analiz ediyor ve anında doğru bir kanıya varıyor. Uygulama, kötü amaçlı yazılımın daha önce görülmemiş veya değiştirilmiş bir türü olsa dahi Cloud ML for Android, bilinen tehditlere karşılık gelen tipik parametreleri baz alarak yazılım kötü amaçlı olduğunu tespit edebiliyor.

Bu yeni teknoloji yalnızca makine öğrenimi algoritmalarından değil, Kaspersky'nin dünya çapında milyonlarca gönüllü katılımcıdan gelen metadata akışlarına ilişkin anonim siber tehditleri işleyen karmaşık bulut tabanlı dağıtılmış altyapısı Kaspersky Güvenlik Ağından da faydalanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Tehdit Araştırma Başkan Yardımcısı Timur Biyachuev, son Kaspersky Lab araştırmalarına göre, mobil kötü amaçlı yazılım saldırısı sayısının geçen yıl ikiye katlandığını ifade etti.

Siber suçluların kötü amaçlı yazılım oluşturmanın ve yaymanın yeni yollarını bulduğunu belirten Biyachuev, "Kötü amaçlı yazılım karşıtı teknolojilerin buna ayak uydurması gerektiği çok açık. Mobil ürünümüz olan Kaspersky Internet Security for Android, gelişmiş olduğu halde önceden bilinmeyen tehditlere karşı şu anda bile milyonlarca kullanıcıyı koruyor. Bu yeni bileşen, tehditlerin tespit edilme hızını ve doğruluğunu artırarak mobil deneyimleri daha iyi ve daha güvenli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
  1. Kaspersky
  2. kaspersky internet security

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    1. Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    2. HDP’nin vaadi olan “mahalle..
    3. Merkezefendi Belediyesi’nden çocuklara..
    4. İran'dan NPT'den çekilme uyarısı
    5. Bülent Aksu: ’’KTKB, 6.4 milyar..
    6. TBMM’de GDAÜ PA Ekonomi, Alt Yapı ve..
    7. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalandı
    8. Bursa’nın en lezzetli festivali
    9. Kaspersky Internet Security'e yeni..
    10. TÜMBİFED ‘Akademi Kültür ve Bilim..
    11. Yabancıya konut satışında en yüksek..
    12. Diyarbakır'da rahvan at yarışları..
    13. Çankaya’da Afrika Birliği ülkeleri..
    14. Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    15. En güzel karne hediyesi sosyal..
    16. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü olayın..
    17. Siirt’te şarampole yuvarlanan araçta 3..
    18. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi..
    19. “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit..
    20. Kazdağları’nda lavanta hasadı başladı
    21. Nijerya’da intihar saldırısı: 30 ölü
    22. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    23. Sigorta sektörü Konya'da KOBİ’lerle..
    24. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    25. Eskişehir’e uyuşturucu sokmaya çalışan..
    26. Saadet'in İBB adayı Necdet..
    27. Ayvalık’ta 17 Afganistan mülteci..
    28. Yöresel kıyafetler kitre bebeklerde..
    29. Eskişehir raylı sistemler sektörü..
    30. Farklı köpek ırkları Nilüfer’de buluştu
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!