Kaspersky geniş ölçekli güvenlik kurulumunu kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Hybrid Cloud Security, sanallaştırma için geniş ölçekli güvenlik kurulumunu kolaylıkla yapabilmeyi sağlıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Hybrid Cloud Security’nin bir parçası olan Kaspersky Security for Virtualization Light Agent’ın yeni sürümü kurumsal şirketlerin sanallaştırma güvenliği ve ölçeklendirme ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Daha geniş sanal makine kurulumlarında güvenliği optimize eden bu çözüm, Kaspersky Security Center’da sunulan yeni gelişmiş SVM (Security Virtual Machines) tercih algoritması ve rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ile tüm altyapıda güvenlik yönetimini sadeleştiriyor. Yeni özellikler arasında, Windows Server konuk işletim sistemi için davranış tabanlı koruma, açık ve sızıntı önleme ile sanallaştırılmış ortamlarda Kaspersky EDR ile uyum yer alıyor.





- Daha hızlı güvenlik kurulumu





Büyüyen ve karmaşıklaşan ağ yapıları büyük kurumların bilgi teknolojileri güvenliği departmanlarına zorluk yaşatıyor. Potansiyel saldırı alanı sürekli genişliyor. Bu nedenle güvenlik ekiplerinin, on binlerce adet olsa bile sanal sunucular ve VDI gibi tüm bölümlerin korunduğundan emin olması gerekiyor. Kaspersky Hybrid Cloud Security’nin güncel sürümü kurumsal alanda kullanıma yönelik hazırlandı. Müşterilerin 100 bin adet sanal sunucu ve VDI için koruma sağlamasına olanak tanıyan çözüm, performanstan ve sanal altyapı üzerinde kontrol ve görünürlükten ödün vermiyor.



Bir güvenlik çözümünü kurmak ve ölçeklendirmek genellikle yoğun kaynak gerektiriyor ve ağı meşgul eden bu süreç ilgili ekiplerin sıkı çalışmasıyla tamamlanabiliyor. Kaspersky Security for Virtualization Light Agent’ın yeni sürümünde ise SVM tespit ve seçim mekanizması hafif kurulum için daha esnek bir SVM tercihi sağlıyor.

Bu da güvenlik ve yük devretme özelliklerinin kurulumunu daha hızlı yapmayı sağlıyor ve yük dengelemeyi otomatik hale getiriyor. Mevcut ya da ek ana makinelere yeni bir SVM kurulması gerektiğinde, sistem yöneticileri API üzerinden hipervizör kurulum özelliklerini kullanarak yeni güvenlik sanal makinesinin yapılandırmasını otomatik hale getirebiliyor.





- Büyük kurumsal şirketlere yönelik çözümler





Ayrıca, Kaspersky Security Center’daki rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) şimdi Kaspersky Security for Virtualization Light Agent çözümü tarafından da destekleniyor. Sanallaştırma güvenlik yönetimini kolaylaştıran bu çözüm, farklı ekiplere ve altyapılara sahip büyük kurumsal şirketlere yönelik geliştirildi. Büyük kurumsal şirketlerde sıkça uygulanan bu yaklaşımda izinler kişilere değil belirli rollere atanıyor. Örneğin, güvenlikle ilgili belirli görevleri yapmak için rol içindeki sorumluluklar paylaştırılabiliyor.



Şimdi sanal Windows sunucuları için de Kaspersky Endpoint Security for Business’taki güvenlik özellikleri sunuluyor. Bunlar arasında, en karmaşık ve bilinmeyen tehditlerin faaliyetlerini tespit edip geri alabilen açık önleme ve davranış tespiti gibi özellikler yer alıyor. Kaspersky’nin sanal altyapılar için sunduğu koruma geleneksel uç nokta güvenliği çözümleriyle aynı işleve sahipken, hafif bir araç (light agent) olmanın tüm performans avantajlarını da taşıyor.



Ayrıca, gelişmiş saldırı tespit ve müdahale teknolojileri kullanmak isteyen veya kullanan müşteriler için de Kaspersky Endpoint Detection and Response çözümü Kaspersky Security for Virtualization Light Agent ile tamamen uyumlu hale geliyor.





- "Güvenlikten ödün veren kurumlar risk altında"





Kaspersky Hybrid Cloud Security’nin sanallaştırma platformlarıyla entegrasyonu da genişlemeye devam ediyor. Müşteriler böylece sanallaştırma platformlarında alıştıkları güvenlik çözümüne erişebiliyor. Kaspersky Hybrid Cloud Security şimdi Huawei FusionSphere ve Skala-R hipervizörlerine de destek veriyor. Mevcut platform desteği de sanal makinelerdeki olaylara otomatik müdahale eden VMware NSX Tags ile genişletildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, analistlerin tahmin ettiği gibi iş dünyasında bulut altyapı kullanımının artırdığını ve bu sayede kurumların kaynaklardan tasarruf ederek daha hızlı çalıştığını belirtti.

Bulut bilişimin bilgi teknolojileri güvenliği yöneticileri açısından sorun kaynağı olduğunu ifade eden Martsynkyan, şunları kaydetti:

"İşlerin giderek karmaşıklaştığı bir ortamda hiçbir yavaşlamaya neden olmadan altyapının her noktasını güvenli hale getirmek gerekiyor. Tehditler her zaman olacak. Güvenlikten ödün veren kurumların sorun yaşama riski de bu yüzden yüksek. Kaspersky olarak bunu çok iyi anlıyoruz. Yeni nesil çözümümüzde, başarısı kanıtlanmış güvenlik özellikleriyle birlikte büyük önem taşıyan yönetim ve ölçeklendirme becerilerini de birlikte sunuyoruz."