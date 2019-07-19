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Kasksız motosiklet sürücülerine ceza bu sefer havadan geldi

Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen "Hayata kastım yok, kaskım var" projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:19
Kasksız motosiklet sürücülerine ceza bu sefer havadan geldi

Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen "Hayata kastım yok, kaskım var" projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Kural ihlali yapan motosiklet ve araç sürücülerine toplam 11 bin 208 lira para cezası kesildi.


Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığından havalanan jandarma helikopteriyle yapılan denetimde kural ihlali yapan araç sürücüleri tespit edildi. Jandarma trafik ekipleri, Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçelerindeki denetim noktalarını havadan inceledi. Denetimlerde trafik kuralı ihlali yapan 21 otomobil ile 18 motosiklet sürücüsüne toplam 11 bin 208 lira ceza kesildi. Otomobillerden 7’si ise trafikten men edildi. Yerden yapılan denetimlerde sürücülere ayrıca uyarıcı broşürler dağıtıldı.



"Proje hakkında"


Antalya Valiliği tarafından uygulanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle hayata geçirilen proje ile kask kullanmadığı için cezai işlem uygulanan sürücülerin motosikletleri parka çekilecek ve kask temin etmeden teslim edilmeyecek. Denetimlerin sıklaştırılacağı proje çerçevesinde sürücüler yanlarında standart kask getirmeden ehliyet ile satış mağazalarında motosiklet alamayacak. Proje ile sürücü adayları nüfus müdürlüklerinde motosiklet sınıfı sürücü belgesi almaya giderken yanlarında standart kaskları ile müracaat edecekler, noterlerde devir işlemleri sırasında da motosiklet alıcısının kaskı yanında olmadan işlem yapılmayacak. Proje ile tüm motosiklet kullanıcılarının standart kask kullanmaya başlaması ve meydana gelen motosiklet kazalarındaki ölüm ve ciddi yaralanmaların azalması ve ortadan kalkması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:19
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