Kaskla hayata tutundu Antalya’nın Manavgat ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Çarpmanın şiddetiyle yolun dışına savrulan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesindemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün uyruklu Raed Fayez Fawel Alsaldi’nin kullandığı 07 JD 029 plakalı cip ileTamer Gevrek’in kullandığı 07 JD 029 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gevrek yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle yoldan araziye fırlayan Gevrek, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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