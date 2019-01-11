Kaskını nişanlısına vermişti... 'Neden yüzünü kapatıyorsunuz'

İzmit'te üzücü bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üzerinde yaşandı. Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz kurtarılamadı. Nişanlısının öldüğünü öğrenen nişanlısı Serpil Ateş ve yakınları fenalık geçirdi.



Fenalaşan Türkyılmaz’ın yakınları, polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, nişanlısı Serpil Ateş, “Neden yüzünü kapatıyorsunuz” diyerek baygınlık geçirdi.

Kaskını nişanlısına vermiş...

Uğur Türkyılmaz’ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş’e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı belirlendi. Hayatını kaybeden Uğur Türkyılmaz’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.