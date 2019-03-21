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Kask, bir kez daha hayat kurtardı

Aydın’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşen iki genç kask sayesinde ölümden döndü.

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
Kask, bir kez daha hayat kurtardı

Aydın’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşen iki genç kask sayesinde ölümden döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.


Kaza akşam saatlerinde E 87 Karayolu üzeri Forum Aydın Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli istikametinden Aydın istikametine seyir haline olan 03 AAG 878 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde seyreden otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu asfalt zemine fırladı. Kaskları sayesinde kazayı hafif atlatan iki genç de olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazada yaralanan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
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