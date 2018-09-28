Yunanistan'a ulaşın kasırganın Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD tarafından kasırgaya karşı son dakika uyarıları geldi. Meteoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Peki kasırgaya karşı alınacak önlemler neler? Kasırgadan etkilenecek yerler?

KASIRGAYA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kasırgaya karşı korunma yöntemleri ve alınması gereken bazı önlemler şöyle:

-Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edin. Meteorolojiden telefonla bilgi alın.

-Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

-Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

-Araçları varsa garaja, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta park edin.

-Çatı katı/tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

-Eğer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

-Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

-Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

-Mümkün olduğunca içerde kalın.

-Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

-Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

-Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

- Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

- Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

-İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

-Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

-Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

-Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

FIRTINADAN SONRA DA ÖNLEMİ ELDEN BIRAKMAYIN

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik ve telefon kablolarına dokunmayın.

Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.

KASIRGADAN NERELER ZARAR GÖREBİLİR?

Meteoroloji'den tropik fırtınaya karşı yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrşk yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

İZMİR'DE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede saatteki hızı 100-120 kilometreyi bulan kasırganın etkili olacağını, metrekareye 75 kilogram yağış düşeceğini açıkladığını, bunun çok yüksek bir etki olduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı bütün birimlerle 2 gündür kriz masası oluşturduklarını anlattı. Kasırganın Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye tarafından kriz merkezi oluşturuldu.